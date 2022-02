Zementkonzern Holcim profitiert vom weltweiten Bauboom

Zürich (Reuters) - Der anhaltende Bauboom hat dem Zementriesen Holcim 2021 einen Ergebnissprung beschert.

Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) kletterte im vergangenen Jahr dank der starken Nachfrage in allen Regionen um 25,7 Prozent auf 4,61 Milliarden Franken, wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Unter dem Strich verdiente Holcim 2,68 Milliarden Franken, 34 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Dividende soll um zehn Prozent auf 2,20 Franken je Aktie angehoben werden. Im laufenden Jahr peilt der Weltmarktführer ein positives Wachstum des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis an.