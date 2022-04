Zensus zählt auch Flüchtlinge aus Ukraine mit

WIESBADEN (dpa-AFX) - Beim anstehenden Zensus werden auch ukrainische Flüchtlinge mitgezählt. "Grundsätzlich werden beim Zensus 2022 alle Menschen gezählt, die zum Stichtag am 15. Mai 2022 in Deutschland meldepflichtig sind", teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Personen, die sonst im Ausland wohnen, würden meldepflichtig, wenn sie sich länger als drei Monate in Deutschland aufhielten - dies gelte auch für ukrainische Schutzsuchende.

Diese würden ebenso wie Schutzsuchende aus anderen Ländern erfasst, wenn sie beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften lebten. Nicht erfasst würden dagegen Flüchtlinge in provisorisch eingerichteten Notunterkünften, wo sie sich zunächst nicht anmelden müssten, erklärte das Bundesamt.

Bei der Volkszählung ab Mitte Mai werden überwiegend vorhandene Daten genutzt, doch es gibt auch schriftliche und mündliche Befragungen. Rund zehn Millionen Bürger wurden zufällig für eine Befragung zu Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit sowie Wohn- und Arbeitssituation ausgewählt. Die übrigen Informationen sollen online übermittelt werden. Zuletzt hatte es 2011 einen Zensus gegeben./isa/DP/eas