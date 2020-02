Zentralbank - Viruskrise wirkt sich nur begrenzt auf Chinas Wirtschaft aus

Hongkong (Reuters) - Die Viruskrise in China wird nach Ansicht der Notenbank nur in beschränktem Maße auf die Konjunktur durchschlagen.

Umfang und Dauer dieses Effekts seien begrenzt, erklärte die Zentralbank am Mittwoch in einem geldpolitischen Bericht. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten würden dadurch nicht verändert. Die Notenbank werde Firmen mit günstigen Krediten versorgen, die in den Prozess der Prävention und Kontrolle des Coronavirus eingebunden seien.

Die Notenbank kappte jüngst vorsorglich den Zinssatz für mittelfristige Darlehen (MLP) erneut - und zwar um zehn Punkte auf 3,15 Prozent. Damit sollen Kreditgeschäfte im Volumen von umgerechnet 26,4 Milliarden Euro erleichtert werden. Es wird erwartet, dass die Zentralbank am Donnerstag eine Senkung des Referenz-Zinssatzes (LPR) folgen lassen wird.

China will sich trotz der Virus-Krise nicht von seinen konjunkturellen Wachstumszielen in diesem Jahr abbringen lassen. Das Staatsfernsehen zitierte Präsident Xi Jinping am Dienstag mit den Worten, das Ziel könne erreicht werden. Die Wirtschaft bleibe robust, während die Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs eine entscheidende Phase erreicht habe. Wie Reuters Anfang des Monats erfahren hatte, wurde intern in Peking laut Insidern über eine Absenkung des angestrebten Wachstumsziels für 2020 von sechs Prozent diskutiert.