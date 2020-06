Zentralbank - Wirecard beantragt Geschäftslizenz in Singapur

Singapur (Reuters) - Wirecard will sich zur Aufrechterhaltung der Geschäfte in Singapur eine Lizenz in dem Land besorgen.

Der von einem riesigen Bilanzskandal erschütterte Zahlungsdienstleister habe einen Antrag bei der Aufsichtsbehörde MAS gestellt, teilte die Zentralbank in Singapur am Dienstag mit. Es müsse sichergestellt werden, dass Kundengelder im Land blieben. Wirecard ist in Singapur vor allem für die Abwicklung von Zahlungen für Händler zuständig und unterstützt Unternehmen bei der Ausgabe von Prepaid-Karten. Bis ein neues Gesetz, das Grundlage für die nun beantragte Lizenz sei, in Kraft trete, arbeite Wirecard mit einer Ausnahmeregelung, erklärte die Zentralbank.