Zertifikaten auf Nasdaq 100

Kein Weg geht an Corona vorbei: Krisengewinner bleiben die Tech-Werte. Unterstützt von der anhaltenden Kauflaune an der Wall Street scheint der Nasdaq 100 nicht zu bremsen. Welche Möglichkeiten das jetzt im Bereich der Zertifikate mit sich bringt, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker von HSBC.

Zugehörige Wertpapiere: US6311011026, US4042804066