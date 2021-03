Zeugen - Siebenjähriges Mädchen in Myanmar erschossen

(Reuters) - In Myanmar ist Zeugen zufolge ein siebenjähriges Mädchen erschossen worden, nachdem Sicherheitskräfte in Mandalay das Feuer eröffnet hätten.

Sie sei in ihrem Haus in einem Vorort der Stadt von Kugeln getroffen worden, hieß es am Dienstag. Die Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Todesursache seien Schussverletzungen. Anwohnern zufolge wurde in einem anderen Teil der Stadt mindestens eine Person bei einer Schießerei getötet. Das Militär in Myanmar geht nach einem Putsch am 01. Februar mit Härte gegen Demonstranten vor. Menschenrechtsgruppen sprechen von mehr als 260 Toten.