ZEW - Hoffnung auf Impfstoff fördert Konjunkturoptimismus der Börsianer

Berlin (Reuters) - Die Aussicht auf eine Corona-Impfkampagne im kommenden Jahr lässt Börsianer wieder optimistischer auf die deutsche Konjunktur schauen.

Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten stieg im Dezember um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter 174 Analysten und Anlegern mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 45,5 Zähler gerechnet.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind im Dezember trotz der noch hohen Neuinfektionszahlen mit Covid-19 deutlich angestiegen. Ein wesentlicher Grund dafür dürften die bereits angekündigten baldigen Impfstoffzulassungen gegen das Corona-Virus sein", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Deutschland kann einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums zufolge auf 300 Millionen Corona-Impfdosen hoffen. Diesen Umfang werde es geben, sollten alle Impfstoff-Kandidaten der Pharmafirmen am Ende auch zugelassen werden. Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise bescherte den Aktienmärkten einer Studie zufolge in den vergangenen Wochen Mittelzuflüsse in Rekordhöhe, auch wenn angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen zurzeit der Ruf nach härten Auflagen in der Corona-Krise lauter wird.

Die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland

hat sich laut der ZEW-Umfrage vor diesem Hintergrund erneut verschlechtert. Der Indikator fiel um 2,2 Punkte auf minus 66,5 Punkte: "Die neuerlichen Corona-Beschränkungen haben zu einer schwächeren Lageeinschätzung geführt, im Gegenzug aber besteht bei den Marktteilnehmern die Erwartung, dass es auf Sicht von sechs Monaten zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt", sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf.