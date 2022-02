ZEW-Index steigt erneut - Mehr Konjunkturoptimismus bei Börsianern

Berlin (Reuters) - Trotz der Omikron-Welle blicken Börsenprofis wieder optimistischer auf die Konjunktur in Deutschland.

Das Barometer für die Einschätzung der nächsten sechs Monate stieg im Februar um 2,6 auf 54,3 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 173 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 55,0 Zähler gerechnet. Die Lage wurde ebenfalls besser bewertet als zuletzt, allerdings nicht ganz so gut wie erwartet.

"Der Konjunkturausblick für Deutschland verbessert sich im Februar erneut, trotz wachsender wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die befragten Fachleute rechneten mit einer Entspannung bei den Corona-bedingten Einschränkungen und einer Konjunkturerholung im ersten Halbjahr 2022. Sie gingen weiter von einer abebbenden Inflation aus. Diese dürfte jedoch langsamer sinken als ursprünglich gedacht. "Als Folge rechnen inzwischen mehr als 50 Prozent der Expertinnen und Experten mit einer Erhöhung der kurzfristigen Zinsen im Euro-Gebiet in den nächsten sechs Monaten", erläuterte Wambach.

Im Gesamtjahr 2021 war die deutsche Wirtschaft zwar um 2,8 Prozent gewachsen. Aber zwischen Oktober und Dezember ließ die Konjunktur um 0,7 Prozent zum Sommer-Quartal nach. Für 2022 erwarten Ökonomen insgesamt wieder mehr Wachstum als im Vorjahr, allerdings dürfte die Corona-Variante Omikron zu Jahresanfang Firmen und Verbraucher noch belasten. Wenn dies nachlässt, dürfe es konjunkturell spürbar bergauf gehen. Bund und Länder dürften am Mittwoch den Weg für weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen ebnen. "Die Aussicht auf den Frühling und ein nachlassendes Virusgeschehen lassen auf eine bessere konjunkturelle Situation hoffen", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Vor allem Dienstleister könnten sich auf wieder bessere Geschäfte im Frühjahr freuen – allen voran Hotels und Gaststätten.