ZEW-Studie - Deutsche Corona-Steuerhilfen greifen zu kurz

Berlin (Reuters) - Die bisherigen Corona-Steuerhilfen in Deutschland reichen dem ZEW-Institut zufolge nicht aus, um die Krisen-Folgen für die Wirtschaft nachhaltig abzufedern.

"So entlasten die Maßnahmen in ihrer aktuellen Form hauptsächlich große Unternehmen", erklärte das Mannheimer Institut am Freitag unter Berufung auf eine Studie im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. "Kleine Unternehmen und Start-ups profitieren kaum." Unter dem Strich komme es nicht zu einer dauerhaften Steuerentlastung. Die bisherigen Schritte der Bundesregierung hätten zu wenig Durchschlagskraft. Deshalb seien weitere steuerliche Maßnahmen nötig, damit deutsche Firmen gut aus der Krise herauskommen und im international Konkurrenzkampf nicht hinterherhinken.

"Mit Blick auf das Ausmaß der Krise greifen die Maßnahmen zu kurz", kritisierte ZEW-Experte Christoph Spengel. Die Corona-Krise treffe die Wirtschaft deutlich härter als die Finanzkrise. "Deshalb wären weitergehende Maßnahmen angemessen." Die Gutachter plädieren für eine zeitliche Ausweitung des sogenannten Verlustrücktrags - wenn Unternehmen einen Verlust mit einem Gewinn aus dem Vorjahr verrechnen. Dies würde vor allem kleinen und mittelgroßen Firmen deutlich mehr helfen. Zudem sollte die Mindestbesteuerung für kriseninduzierte Verluste ausgesetzt werden und Unternehmen von großzügigeren Abschreibungsregeln profitieren. Andere Länder seien bei steuerlichen Entlastungen deutlich "unternehmens- und wachstumsfreundlicher unterwegs - hier droht ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen".