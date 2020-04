Ziemiak: Deutschland muss unabhängiger bei Schutzkleidung werden

BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus der Corona-Krise muss Deutschland nach Ansicht von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak unabhängiger bei Medikamenten und Schutzkleidung werden. "Deshalb plädiere ich dafür, dass wir nach der Krise genau überlegen, was wir in Deutschland selbst herstellen müssen, um im Ernstfall noch handlungsfähiger zu sein", sagte Ziemiak dem "Iserlohner Kreisanzeiger" (Samstag). Er sei davon überzeugt, "dass wir an der ein oder anderen Stelle industriepolitisch noch einmal grundsätzlich neu nachdenken müssen". Engpässe drohen besonders bei Schutzkleidung und Atemmasken. Beides muss vor allem auf dem Weltmarkt beschafft werden, auf dem große Konkurrenz um die Produkte herrscht.

Ziemiak wandte sich zugleich gegen eine rasche Aufhebung der verhängten Alltagsbeschränkungen. "Die übergroße Mehrheit der Menschen und auch der deutschen Wirtschaft hat erkannt, dass es hier um Leben und Tod geht." Er wisse, dass gerade viele Menschen unter den Einschränkungen litten und viele Mittelständler, Kleinunternehmer und Selbstständige um die Existenz bangten. "Aber uns allen muss klar sein: Es werden mehr Menschen sterben, wenn wir jetzt fahrlässig die Einschränkungen aufheben."/seb/DP/fba