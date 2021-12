Zilliant meldet signifikantes Wachstum in Europa

B2B-Unternehmen nutzen zunehmend die branchenführenden Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungslösungen von Zilliant

Zilliant, der Branchenführer im Bereich intelligenter Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware für den B2B-Bereich, meldet signifikantes Wachstum in Europa, das durch ein kumuliertes jährliches Umsatzwachstum von 55 Prozent zwischen 2018 und 2021 sowie einen bedeutenden Zuwachs an neuen Kunden gekennzeichnet ist.

„Führungskräfte von B2B-Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zu traditionellen Mitteln zur Preissteuerung und Unterstützung von Verkaufsteams“, sagte Greg Peters, Präsident und Chief Executive Officer von Zilliant. „Die Verknüpfung von Strategie und effektiver Umsetzung kann für Unternehmen in Europa noch schwieriger sein, insbesondere in global aufgestellten Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind. Unser Wachstum in der Region lässt sich zum einen der größeren Breite unseres Produktportfolios zuschreiben, welches das gesamte Spektrum von Herausforderungen der Preisgestaltung bei B2B abdeckt, zum anderen unserer Leidenschaft, unseren Kunden den intelligenten Handel zu ermöglichen.“

Zilliant unterhält Niederlassungen in Paris, London, Mailand (Italien) sowie in Deutschland in Walldorf. In den letzten Jahren kamen zahlreiche europäische B2B-Unternehmen mit weltweiter Geschäftstätigkeit als Neukunden zu Zilliant:

Elektro-Material AG: Teil der Rexel Group und ein führender Großhändler für elektrische Teile und elektrisches Zubehör.

„Wir schätzen unsere Kunden in Europa, die uns damit beauftragt haben, den intelligenten Handel durch unsere branchenführende cloudnative Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware für sie zu ermöglichen“, sagte Michel Safi, Vorstand für die Regionen Europa, MEA sowie Asien-Pazifik bei Zilliant. „Egal, ob es darum geht, mehr Kontrolle über Preise in einer Mehrländerumgebung zu schaffen, die Preiskonsistenz auf digitalen und herkömmlichen Kanälen sicherzustellen oder neue Verkaufsprogramme für den Verkauf von überschüssigem Inventar oder zur Steigerung des Wallet-Share zu implementieren, wir freuen uns darauf, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, auf dynamische Märkte schneller und auf intelligentere Weise zu reagieren.“

Weitere Informationen über die branchenführende Preisoptimierungs- und Managementsoftware von Zilliant erhalten Sie unter www.zilliant.com/2021_idc_marketscape_report/.

Über Zilliant

Zilliant fördert intelligente Umsetzungen für B2B-Unternehmen, indem kommerzielle Strategien mit wirkungsvollen Ausführungen kombiniert werden. Unsere branchenführende Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weiseverändert, wie unsere Kunden Daten für Preisgestaltung und Vertrieb in traditionellen und digitalen Kanälen nutzen. Die Datenwissenschaft, die cloudnative Software und die leidenschaftliche Förderung des Kundenerfolgs schaffen den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit für Zilliant. Unter www.zilliant.com erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt.

Danielle Schulz-Behrend

dschulzbehrend@zilliant.com

Treble Joel Jamora

zilliant@treblepr.com