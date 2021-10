ZILLOW - Aktie unter Druck nach negativen Bloomberg-News

Zillow Group Inc. - WKN: A14XZY - ISIN: US98954M2008 - Kurs: 86,278 $ ( Nasdaq

Wie Bloomberg berichtet, hat der Immobilienhändler Zillow aktuell sämtliche Immobilienankäufe gestoppt. Alleine im zweiten Quartal hatte Zillow mehr als 3.800 Ankäufe getätigt, um die Immobilien nach einer Renovierung möglichst gewinnbringend wieder am Markt zu verkaufen. Inzwischen sei man aufgrund eines massiven Mangels an Arbeitskräften aber nicht mehr in der Lage, die Reparaturen durchzuführen. Die Aktie fällt daraufhin zweistellig, die des Wettbewerbers Opendoor Technologies legt dagegen deutlich zu. Opendoor teilte mit, man sei weiter "offen für Geschäfte".

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie von Zillow bereits seit geraumer Zeit Probleme. Der Abschwung im Mai aktivierte eine Topformation im Chart, seither zeigt der Trend klar abwärts. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für die Bullen aber noch. Denn trotz des heutigen Abverkaufs hält bislang das Tief bei 83,93 USD, wenn auch knapp. Das sollte auch in den kommenden Tagen so bleiben, ansonsten drohen Abgaben in Richtung des EMA200 bei gut 76,30 USD und darunter zum Ausbruchslevel zwischen 66,96 und 65,74 USD.

Auf eine Erholung zu spekulieren, wäre aktuell extrem antizyklisch. Derartige Rebound-Trades könnten aber sehr eng abgesichert werden. Mehr als knapp dreistellige Kurse dürften aber kaum drin sein. Erst über 101,24 USD, vor allen Dingen aber erst im Falle einer Rückeroberung der Abrisskante um 125,50 USD sieht das mittelfristige Chartbild wieder etwas besser aus.

Fazit: Der mehrmonatige Abwärtstrend bei der Zillow-Aktie ist voll intakt. Ein interessantes mittelfristiges Abstauberniveau liegt um 66 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,34 6,66 9,96 Ergebnis je Aktie in USD -0,71 1,14 1,35 KGV - 76 64 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)