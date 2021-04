Zins-Aussichten stützen Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag den Vorwärtsgang eingelegt.

Händler erklärten, die Aussicht auf eine längerfristig ultra-lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed habe auch an den europäischen Märkten für Schwung gesorgt. Die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Beratungen hätten klar gemacht, dass Notenbankchef Jerome Powell den Geldhahn auf absehbare Zeit nicht zudrehen werde, sagte ein Analyst. Der SMI zog um 0,6 Prozent an auf 11.191 Punkte.

Gesucht waren Roche. Die Titel des Pharmakonzerns stiegen um 1,6 Prozent. Roche will an einem Ärztekongress Daten zum Muskelschwund-Arznei Evrysdi und zum Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus vorlegen. Der Aromenhersteller Givaudan zog ähnlich stark an. Spitzenreiter unter den Blue chips waren die Aktien des Finanzinvestors Partners Group. Kuros legten 2,5 Prozent zu. In Australien ist erstmals ein Patient mit Wirbelsäulenversteifung mit dem Knochentransplantat MagnetOs der Schweizer Firma behandelt worden.

Einbussen verzeichneten dagegen Versicherer. Swiss Life und Zurich gaben jeweils rund 1,1 Prozent nach. Händler erklärten, die Aussicht auf weiterhin ultratiefe Zinsen dämpfe das Ertragspotential für die Finanzbranche.