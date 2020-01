Zufriedene US-Notenbanker

Zahlreiche FOMC-Mitglieder, darunter Vize-Fed-Chair Richard Clarida, äußerten sich gestern durchweg positiv über die jüngste Entwicklung der US-Wirtschaft. Selbst Ober-Taube James Bullard sähe die Gefahr einer Rezession gebannt und sei daher mit dem aktuellen Zinsniveau zufrieden. Der heutige Arbeitsmarktbericht dürfte diese positive Konjunktureinschätzung bestätigen. Kurzfristig kann das dem Dollar durchaus noch etwas Auftrieb verleihen, da der Glaube des Marktes an eine weitere Lockerung der Geldpolitik mit weiteren guten US-Daten und den positiven Tönen aus der Fed langsam schwinden dürfte.

Allerdings wären wir vorsichtig, weitere US-Zinssenkungen zu schnell abzuschreiben. So ließen die Notenbanker durchklingen, dass nicht alles rosig sei. Insbesondere die für ihren Geschmack zu niedrige Inflation bereitet ihnen Sorgen und erhält aktuell ein besonderes Augenmerk. Die Bereitschaft der Fed, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, bleibt damit hoch. Wir gehen daher davon aus, dass sie bei den ersten Anzeichen von Abwärtsrisiken für ihren Wachstumsausblick nicht lange fackeln wird und ihren Leitzins weiter senkt.

Zinssenkungsspekulationen und Brexit-Unsicherheit

Lange Zeit hatte die Bank of England im Falle eines geordneten Brexits eine Normalisierung ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt. Doch damit ist es vorbei. Mehr und mehr hat sich die Erkenntnis breitgemacht, dass die wirtschaftliche Abschwächung im UK nicht nur auf die Brexit-Unsicherheit, sondern auch auf den globalen Abschwung zurückzuführen ist. So äußerte sich noch-BoE Gouverneur Mark Carney gestern vorsichtig hinsichtlich des Wachstumsausblicks und wies darauf hin, dass die Zeichen, u.a. aufgrund der jüngst niedrigeren Brexit-Unsicherheit, zwar auf eine Erholung hindeuten würden, diese jedoch keinesfalls sicher sei. Entscheidend für den Markt und weshalb das Pfund deutlich unter Druck geriet, war, dass er in diesem Zusammenhang darauf hinwies, dass das geldpolitische Kommittee darüber diskutiere, inwieweit eine Lockerung der Geldpolitik sinnvoll sein könnte, um eine Erholung zu untermauern. Vollkommen überraschend sollte die Aussage Carneys eigentlich nicht sein. Schließlich hatten bereits zwei MPC-Mitglieder in den letzten beiden Sitzungen für eine Zinssenkung gestimmt. Doch der Markt scheint aus Carneys Äußerungen zu schließen, dass die Idee doch breiteren Anklang im MPC findet, als bisher gedacht. Aktuell wird am Markt dennoch nur etwa eine 50/50 Chance für eine Zinssenkung in diesem Jahr eingepreist. Wir halten dagegen einen Zinsschritt vor Jahresmitte für wahrscheinlich, weshalb wir eine weitere Abwertung des Pfunds prognostizieren.

Untermalt wird dieser pessimistische Pfund-Ausblick durch die Entwicklungen rund um den Brexit. Der erste Austausch zwischen der Führung des UK und der EU als Vorbereitung auf die anstehenden Handelsgespräche bestand zunächst einmal darin, dass beide Seiten ihre rote Linien zogen, die, wenig überraschend, unvereinbar miteinander erscheinen. Es zeichnet sich mal wieder ein Kampf der Sturköpfe ab. Für Pfund-Investoren bedeutet das erhöhte Unsicherheit und damit erhöhte Wechselkursvolatilität. Nach 2 1/2 Jahren Brexit-Drama kann man das aber im Grunde genommen schon als Status Quo bezeichnen.

CNY: Phase-1-Abkommen wieder im Blickpunkt

Heute präsentieren sich die asiatischen Währungen stabil, da die geopolitischen Risiken im Nahen Osten weiter nachgaben. Die Aufmerksamkeit wendet sich nun wieder dem Phase-1-Handelsabkommen zu. Gestern bestätigte Peking, dass der stellvertretende Ministerpräsident Liu He in der nächsten Woche Washington besuchen wird, um am 15. Januar das Phase-1-Handelsabkommen zu unterzeichnen. Bisher sind nur sehr wenige Einzelheiten an die Presse durchgesickert. Der US-Handelsbeauftragte Lighthizer sagte, dass das 86 Seiten umfassende Dokument nach der Unterzeichnung veröffentlicht wird. Ein strittiger Punkt bleibt die Verpflichtung Chinas, seine Käufe von US-Agrarprodukten zu steigern. US-Präsident Trump hatte zuvor gesagt, dass China seine Agrarimporte von 24 Mrd. $ jährlich vor dem Handelskrieg auf nunmehr rund 40 bis 50 Mrd. $ verdoppeln wird. Es herrscht weiterhin große Skepsis, wie China dies erreichen wird. Wir warten gespannt auf die Einzelheiten, um zu sehen, welche Zugeständnisse vereinbart wurden und ob diese für beide Seiten zufriedenstellend sowie dauerhaft tragbar sind. US-Präsident Trump sagte gestern, dass die Phase 2 unmittelbar beginnen wird. Gleichzeitig senkte er Hoffnungen auf eine schnelle Lösung und wies darauf hin, dass diese Vereinbarung erst nach den Wahlen im November unterzeichnet werden könnte. Auf Datenseite erhalten wir in der nächsten Woche die verbliebenen Monatsdaten für den Dezember, so unter anderem am 17. Januar das BIP für das 4. Quartal. Es wird mit einem mehr oder weniger unverändertem Wert von 6% zum Vorjahr gerechnet.

