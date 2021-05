Zions hält Dividende stabil

Der Finanzkonzern Zions Bancorporation N.A. (ISIN: US9897011071, NASDAQ: ZION) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents an seine Anteilseigner aus, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 20. Mai 2021 (Record date: 13. Mai 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 55,80 US-Dollar (Stand: 30. April 2021) bei 2,44 Prozent. Unter dem Dach der Zions Bancorporation operieren verschiedene Banken wie die California Bank & Trust, National Bank of Arizona oder die Nevada State Bank. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 314 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 6 Mio. US-Dollar), wie am 19. April berichtet wurde. Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Anfang des Jahres mit 28,45 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 9,14 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de