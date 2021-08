Zitronen für die Wall Street - Walmart, Home Depot, Spirit Airlines, Roblox

Replaced by the video

Schwaches Opening, mit Rekorden zum Handelsende, das war die Bilanz für den Montag. Und trotzdem sieht man, dass die Nervosität an der Wall Street zunimmt. Walmart meldet robuste Zahlen und Aussichten, kann davon aber nicht profitieren. Home Depot und Roblox enttäuschen, mit den Aktien ebenfalls unter Druck. Gleichzeitig reduziert Spirit Airlines die Aussichten, während die US-Börsenaufsicht Anleger vor den Risiken warnt chinesische Aktien zu halten, die an der Wall Street notiert werden. Was die Wirtschaft und Gewinne der Unternehmen betrifft, trübt sich die Stimmung globaler Fondsmanager im August sein, zeigt eine Umfrage der Bank of America.