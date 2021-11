ZOOM - Abverkauf beendet?

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 208,300 $ ( Nasdaq

Die Zoom-Aktie wurde nach den letzten Quartalszahlen massiv abgestraft (siehe: ZOOM - Abwärtsbewegung geht nach Zahlen weiter).

Die Aktie fiel auf ein Tief bei 195,80 USD. Damit näherte sich der Wert der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bzw. der Unterstützungszone zwischen 188,59 und 181,50 USD stark an, erreichte sie aber nicht ganz. Das Volumen war am Dienstag sehr hoch. Seit dem Allzeithoch aus dem Oktober 2020 gab es nur zwei Tage, an denen mehr umgesetzt wurde.

Schon am Dienstag stellte sich eine gewisse Erholungstendenz ein. Diese setzt sich seitdem fort. Aktuell wird die Aktie bei 228,71 USD und damit über 20 USD über dem Schlusskurs vom Mittwoch getaxt.

Jetzt Rally?

Die Zoom-Aktie könnte am Dienstag ein mittelfristiges Tief gefunden haben. Ein Anstieg gen 238,20 und 250,11 USD ist kurzfristig möglich. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 250,11 USD, dann wären weitere Gewinne in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch möglich, was Kursgewinne in Richtung 325,00-330,00 USD mit sich bringen könnte.

Sollte der Wert aber doch noch unter 181,50 USD abfallen, dürfte sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigen. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 107,34 USD möglich.

Fazit: Die Bullen haben jetzt die Chance, die über ein Jahr andauernde Abwärtsbewegung zu beenden oder zumindest für einen längeren Zeitraum zu unterbrechen.

