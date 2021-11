ZOOM - Abwärtsbewegung geht nach Zahlen weiter

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 242,280 $ ( Nasdaq

Die Zoom-Aktie schloss gestern an der Nasdaq bei 242,28 USD. Nach den nachbörslich veröffentlichten Zahlen schoss die Aktie zunächst auf 264,00 USD nach oben, schloss aber bei 227,00 USD. Heute wird die Aktie am Mittag bei 219,28 USD und damit noch einmal deutlich unter dem gestrigen Schlusskurs der Nachbörse getaxt.

Dabei lesen sich die Zahlen gar nicht schlecht. Das Unternehmen verdiente im letzten Quartal 1,11 USD, wobei Analysten 1,09 USD erwartet hatten. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD und damit 0,03 Mrd. USD über den Erwartungen.

Die Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei 588,84 USD aus dem Oktober 2020 in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte den Wert Anfang Oktober 2021 auf ein Tief bei 250,11 USD und damit unter die Unterstützungszone zwischen 281,00 USD und 273,20 USD. Zwar erholte sich die Aktie anschließend wieder, aber eine Rückeroberung dieser Zone gelang nicht. In dieser Woche fällt die Aktie auf ein neues Tief. Mit der heutigen Reaktion auf die Zahlen deutet sich ein weiterer Rückschlag in dieser Abwärtsbewegung an.

Die nächste Unterstützung ist der EMA 200 auf Wochenbasis bei aktuell 220,12 USD. Darunter wäre erst wieder bei 181,50 USD eine Unterstützung zu sehen. Ein rechnerisches Abwärtsziel liegt bei 188,59 USD.

Abwärtsbewegung intakt

Die Abwärtsbewegung in der Zoom-Aktie ist intakt. Ein Boden deutet sich bisher nicht an. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Aktie nun in einen Sell Off übergeht. Ein solcher Sell Off wäre ein Boden. Dafür müsste es aber heute oder in den nächsten Tagen zu extrem hohem Volumen kommen. Im Idealfall kracht es dabei im Aktienkurs noch einmal richtig und es kommt zu einem Rückfall gen 188,59-181,50 USD. Danach wäre zumindest eine mehrwöchige Erholung möglich.

Ein prozyklisches Kaufsignal liegt aktuell meilenweit weg. Dafür müsste der Wert über 281,00 USD ansteigen. Gelingt ein solcher Ausbruch ergäbe sich die Chance auf einen Anstieg gen 343,82 USD.

Fazit: Bisher zeigt sich noch kein Boden in der Zoom-Aktie. Aber unter gewissen Umständen könnte es in Kürze zumindst zu einem temporären Boden kommen.

Zoom Video Communications Inc.

