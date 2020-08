Zoom Long: 62-Prozent-Chance

Hinter dem Namen Zoom steckt ein amerikanischer Anbieter von Kommunikation über das Internet, der aktuell eine starke Nachfrage verzeichnet. Auch wenn die Einschränkungen, hervorgerufen durch Covid-19, mit der Zeit wahrscheinlich abnehmen, werden Videokonferenzen ein Teil der Kommunikation bleiben. So steigerte der Videokonferenzanbieter die Zahl seiner Nutzer im März 2020 auf 200 Millionen - und zwar täglich. Zoom ist aber nicht alleine im Markt. Der Anbieter steht im Wettbewerb mit vielen anderen Konkurrenten wie beispielsweise den großen Tech-Konzernen Amazon, Cisco, Google oder Microsoft. Aber eine Studie von Fortune Business Insights kommt zu dem Schluss, dass der weltweite Markt für Videokonferenzen bis 2026 um knapp zehn Prozent auf 6,37 Milliarden Dollar wachsen wird.

Zum Chart

Bei Zoom haben die Marktteilnehmer die Gelegenheit genützt und den Spezialisten für Online-Kommunikation im Portfolio gehalten. Im Zeitraum 19. Februar bis 15. März 2020, wo sämtliche handelbaren Werte bis hin zum Gold ab verkauft wurden, konnte der Zoom-Kurs sogar um rund 8 % hinzugewinnen. Die Steigung des Trendkanals um 170 US-Dollar in einem halben Jahr entspricht einem jährlichen Zugewinn von 444 %. Das rasante Kurswachstum ging Anfang Juli 2020 in eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsphase über, wobei aber der übergeordnete Aufwärtstrend noch immer intakt geblieben ist. Folgt nun eine Fortsetzung der Konsolidierung, oder setzt der Wert von der unteren Begrenzung des Trendkanals seine Aufwärtsbewegung fort? Positiv zu bewerten ist, dass die Unterstützung bei 238,19 US-Dollar im Zuge der Konsolidierung nicht unterschritten wurde. Von dieser Basis könnte das alte All Time High bei 279, 51 US-Dollar überwunden werden und die positive Stimmung für die Tech Werte ausgenützt werden.

Zoom (Tageschart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 279,51 // 310,00 US-Dollar Unterstützungen: 238,19 // 202,08 US-Dollar

Fazit

Zoom befindet sich in einem fulminanten Aufwärtstrend und holt in Form einer seitwärts gerichteten Konsolidierungsphase Luft für den nächsten Anstieg

Mit einem Turbo Open End Call auf Zoom (WKN MA0KY9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Zoom-Aktie erwarten, überproportional durch einen Hebel von 3,42 profitieren. Das Ziel sei bei 310,00 US-Dollar angenommen (10,08 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 27,81 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 224,79 US-Dollar platziert werden. Im Turbo Open End Call ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,86 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,14 zu 1.

Spotlight Update: Bayer

Die am 1. Juli.2020 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN VE69W1 auf eine fallende Aktie von Bayer zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Put Turbo Open End schloss am 4. August 2020 zum Geldkurs von 1,70 Euro und lag mit 113 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Put Turbo auf ein neues Level bei 1,62 Euro nachziehen.

BAYER (Tageschart in Euro)

