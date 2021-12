ZOOM VIDEO - Aktie mit kleinem Boden

Die Zoom-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 588,84 USD aus dem Oktober 2020 in einer starken Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung fiel die Aktie am 06. Dezember auf ein Tief bei 175,27 USD zurück. Damit notierte der Wert auch unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung.

Dieser Rückfall löste allerdings keinen weiteren Verkaufsdruck aus. Die Aktie pendelte in den letzten Tagen um diese untere Begrenzung und bildete dabei einen kleinen Doppelboden aus. Die Nackenlinie liegt bei 198,51 USD. Am Freitag schloss der Wert minimal über dieser Marke. Heute wird sie vorbörslich bei 207,08 USD (10:35 Uhr) getaxt. Damit deutet sich nach Vollendung des kleinen Bodens eine starke Eröffnung an.

Kaufwelle möglich

Bestätigen sich die aktuellen Taxen, dann bestünde in der Zoom-Aktie die Chance auf eine Erholung. Ein rechnerisches Ziel läge bei 225,62 USD. Die nächsten Hürden wären das noch offene Abwärtsgap vom 23. November zwischen 235,97 USD und 238,20 USD und der Widerstand bei 250,11 USD. Eine grundsätzliche Trendwende ist dadurch aber noch nicht zu erkennen. Ein Anstieg wäre erst einmal nur eine Erholung im Abwärtstrend.

Sollte der Wert aber stabil unter 175,27 USD abfallen, dann würde eine Trendbeschleunigung drohen. In diesem Fall könnte es zu einem schnellen Abverkauf in Richtung 107,34 USD kommen.

Fazit: Nach einer langen Abwärtsbewegung könnte es in der Zoom-Aktie zu einer mehrtägigen Erholung kommen.

Zoom Video Communications Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)