ZOOM VIDEO - Kennt die Aktie Grenzen?

Die Aktie von Zoom Video Communications fiel im Dezember 2019 fast auf ihr Allzeittief bei 59,94 EUR zurück. Danach drehte die Aktie nach oben und setzte zu einer beeindruckenden Rally an. Am 13. Juli markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 281,00 USD.

Anschließend setzte eine Konsolidierung innerhalb einer bullischen Flagge ein. Dabei fiel die Aktie am 11. August aus dieser Flagge nach unten raus und verletzte auch den Aufwärtstrend seit Januar 2020. Dieser Rückfall wurde aber schnell wieder wettgemacht. Am 18. August gelang der Ausbruch aus der Flagge. Zwei Tage später markierte der Wert ein neues Allzeithoch. Am Freitag notierte die Aktie im Hoch bei 303,58 USD.

Wie hoch kann der Aktienkurs noch steigen?

Das Chartbild der Aktie von Zoom Video Communications ist bullisch zu bewerten. Auf Sicht von einigen Tagen könnte es zu einem Anstieg in Richtung 323,50 USD kommen. Später wären sogar Kurse um 433,30 USD möglich. Ein Rückfall um einen Unterstützungsbereich um 268,90 USD wäre auf mittelfristige Sicht ein deutlicher Rückschlag für die Bullen.

