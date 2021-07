ZOOM VIDEO - Wann geht den Bullen die Kraft aus?

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 388,890 $ ( Nasdaq

Die Aktie von Zoom Video markierte am 19. Oktober 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 588,84 USD. Danach setzte eine starke Korrektur ein, welche am 11. Mai 2021 zu einem Tief bei 273,20 USD führte.

Seit diesem Tief läuft eine steile Rally. Am 11. Mai erfolgte der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2020. Anschließend zog die Aktie bis Freitag auf ein Rallyhoch bei 398,72 USD an. Zu einem Ausbruch über das vorherige Hoch bei 395,44 USD kam es aber nur intraday und nicht per Tagesschlusskurs.

Das mittelfristige Chartbild der Aktie Zoom Video ist klar bullisch. Ein Anstieg in Richtung 450 USD und später sogar an das Allzeithoch scheint möglich.

Rally nur vorübergehend ausgereizt?

Im kurzfristigen Bereich erscheint das Bild allerdings etwas anders. Die Rally der letzten Wochen war sehr steil und brachte in der Spitze Gewinne von fast 46 % mit sich. Zudem gab es am Freitag einen kleinen Fehlausbruch. Daher deutet sich eine Pause im Aufwärtstrend an. Fällt der Wert unter die Unterstützungszone zwischen 382,71-379,89 EUR zurück, dann käme es zu einem kurzfristigen Verkaufssignal. Ein solches Signal könnte zu einer Konsolidierung in Richtung das log. 50 % Retracements der Rally seit 11. Mai bei 330,05 USD führen. Erst bei einem stabilen Rückfall unter 330,05 USD würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern.

Fazit: Die Aktie von Zoom Video ist mittelfristig interessant und könnte in den nächsten Wochen eine starke Rally hinlegen. Jetzt einzusteigen, ist aber nicht der beste Zeitpunkt. Sinnvoller erscheint es, sich im Bereich um 340-330 USD auf die Lauer zu legen.

