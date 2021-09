Zooplus: Bieterwettbewerb geht in die nächste Runde – laut Kreisen wirft auch KKR den Hut in den Ring

Der Bieter-Wettbewerb um Zooplus geht Kreisen zufolge weiter, denn nun plant wohl auch die Beteiligungsgesellschaft KKR ein Angebot abzugeben. Die in New York ansässige Firma habe Gespräche mit Zooplus aufgenommen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg und bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. KKR und Zooplus lehnten laut dem Bericht eine Stellungnahme ab. Die Aktie legte in der Folge auf bis zu 441 Euro zu.

KKR wäre der dritte Interessent im Bietergefecht um den Online-Händler für Haustierbedarf. Als erster Bieter trat Mitte August der US-Finanzinvestors Hellmann & Friedman auf den Plan und bot den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar. Vergangene Woche bestätigte Zooplus dann, dass auch die schwedische Investorengruppe EQT Interesse habe.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

