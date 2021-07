ZOOPLUS - Diese Marke im Blick behalten!

zooplus AG - WKN: 511170 - ISIN: DE0005111702 - Kurs: 278,800 € (XETRA)

Die Zooplus-Aktie hat einen sehr guten Lauf hinter sich. Rund 30 % hat der Anteilsschein des Online-Anbieters von Haustierbedarf seit dem Maitief zulegen können. Erst im heutigen Handel markierte der SDAX-Titel ein neues Allzeithoch bei glatt 282 EUR.

Im kurzfristigen Zeitfenster geht es aktuell um den Ausbruch über das Aprilhoch bei 274,80 EUR. Solange die Aktie darüber notiert, kann der Aufwärtsbewegung auch in ihrer Steilheit als intakt angesehen werden. Vorsicht ist dagegen geboten, sollte das Ausbruchslevel wieder unterboten werden. In diesem Fall könnte ein kompletter Impuls seit Mai, zumindest aber seit dem Junitief, beendet sein. Ein klassisches Rücklaufniveau würden in diesem Fall die letzten Zwischentiefs um 255 EUR darstellen. Etwas darunter verlaufen derzeit der EMA50 und eine Aufwärtstrendvariante seit November 2020. Antizykliker können sich den Kursbereich um 255 EUR folglich für Einstiege vormerken.

Aus fundamentaler Sicht bleibt der Titel teuer, selbst wenn, wie von Analysten aktuell prognostiziert, Zooplus im kommenden Jahr den Gewinnturbo zünden sollte. Bislang liegen die Margen am Boden, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells auf der Gewinnseite muss das Management erst noch unter Beweis stellen.

Fazit: Nur mit sehr engen Absicherungen, beispielsweise auf Tagesschlusskursbasis unterhalb des Kurslevels von 274,80 EUR, wäre die Zooplus-Aktie aktuelle noch einen Trade wert. Interessanter wird der Titel, sollte es zu einem Rücklauf in Richtung 255 EUR kommen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,80 2,11 2,44 Ergebnis je Aktie in EUR 2,65 2,83 4,17 Gewinnwachstum 6,79 % 47,35 % KGV 105 98 67 KUV 1,1 0,9 0,8 PEG 14,4 1,4 *e = erwartet

zooplus-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)