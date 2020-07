ZOOPLUS - Es ist geschafft!

zooplus AG - WKN: 511170 - ISIN: DE0005111702 - Kurs: 156,200 € (XETRA)

"Geduld ist eine Tugend" heißt es immer so schön. Was die Zooplus-Aktie anbelangt, wurde die Geduld der Anleger aber auf eine harte Probe gestellt. Über Wochen hinweg bewegte sich der Wert kaum, während ringsherum die Aktien anderer "Coronaprofiteure" wie Hellofresh, Delivery Hero, Teamviewer etc. ein Allzeithoch nach dem anderen markierten. Nun ist es aber auch mit der Ruhe bei der Zooplus-Aktie vorbei. Endlich!

Die Marke von 150 EUR und damit auch die maßgebliche Eindämmungslinie der vergangenen Wochen wurde in dieser Woche signifikant überboten. Damit ist der Hinweis für eine Trendverschärfung in der Aktie gegeben. Die nächsten Etappenziele auf dem Weg zum Allzeithoch liegen bei 161,10, 175,80 und 192,60 EUR. Das große Ziel bleiben neue Rekorde über der bisherigen Bestmarke von 200,15 EUR.

Absicherungen bieten sich weiter unter dem Tief bei 135 EUR an, wo inzwischen auch der EMA50 verläuft. Darüber hinaus bleibt mittel- bis langfristig der Support bei 126,80 EUR maßgeblich.

Den Halbjahresbericht wird Zooplus am 18. August vorlegen. Analysten rechnen damit, dass der Onlinehändler für Tierbedarf auch 2020 Verluste schreiben wird. Erst im kommenden Jahr dürfte der Turnaround gelingen. Aktuell sind sich die Experten alles andere als einig, wo der SDAX-Titel fair bewertet wäre. Die Palette an Zielen reicht von 52 bis 200 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,52 1,75 1,97 Ergebnis je Aktie in EUR -1,69 -0,53 0,45 KGV - - 347 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)