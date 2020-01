ZOOPLUS mit neuem Bärenmarkttief

zooplus AG - WKN: 511170 - ISIN: DE0005111702 - Kurs: 79,800 € (XETRA)

Nachdem das Abwärtsmomentum in der zooplus-Aktie zuletzt etwas nachließ, kommt der Kurs heute erneut kräftig unter Druck. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Aktie über 4 % im Minus und gehört damit zu den schwächsten Werten am Markt. Gleichzeitig fällt der Kurs auf ein neues Tief zurück, womit der bereits seit Mitte September laufende Abwärtstrend erneut bestätigt wird. Dieser mittelfristige Trend reiht sich zudem in einen auch langfristigem Bärenmarkt ein, der bereits Mitte 2017 begann und in der Spitze mittlerweile Kursverluste von ca. 60 % nach sich zieht.

Zooplus antizyklisch kaufen?

Wer sich am laufenden Trend orientiert, wird die zooplus-Aktie als Anleger momentan meiden. Die Bären dominieren das Kursgeschehen und mit diesen kann es in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Abgaben auf 70-65 EUR kommen. Erst hier trifft man auf einen nächsten, markanten Unterstützungsbereich.

Spekulative Trader hingegen dürften die Aktie potentiell auch auf der Longseite interessant finden, vor allen Dingen dann, wenn die heutigen Kursverluste zügig gekontert werden. So würde beispielsweise ein Tagesschlusskurs oberhalb von 81,15 EUR dazu führen, dass der dynamische Abwärtstrend seit September weiter an Fahrt verliert. In Kombination mit dem überverkauften Markt bestünde anschließend eine Erholungschance auf knapp 87-91 EUR. Im dortigen Widerstandsbereich ist jedoch Vorsicht geboten, auch auf mittelfristige Sicht.

Mittelfristiger Boden weit entfernt

Bereits das kurzfristig bullische Szenario birgt eine ganze Menge Risiken. Mittelfristig hingegen muss noch deutlich mehr passieren, um in der zooplus-Aktie in einen Bullenmarkt zurückzukehren. Von einer großen Bodenbildung ist hier momentan noch nicht einmal ansatzweise etwas zu sehen. Allein der Abstand zum EMA 200 als mittelfristigen Trendfilter zeigt, wie viel Arbeit noch vor den Bullen liegt.

