Zorc: Haaland bleibt bei Borussia Dortmund

MAINZ (dpa-AFX) - Stürmer Erling Haaland bleibt nach Überzeugung von BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei Borussia Dortmund . "Wir planen weiter mit ihm. Er wird in der neuen Saison bei uns spielen", sagte Zorc am Sonntag vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 dem Fernsehsender Sky. Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel des Norwegers zu einem anderen europäischen Top-Club. Beim BVB hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 20-jährige Haaland hatte beim DFB-Pokalsieg der Dortmunder am vorigen Donnerstag zwei Tore zum 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig beigesteuert./mkl/DP/he