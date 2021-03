Zorc über Moukoko-Nominierung für U21-EM: 'Würden Daumen hochzeigen'

DORTMUND (dpa-AFX) - Das 16 Jahre alte Sturm-Talent Youssoufa Moukoko steht offenbar vor einer Nominierung für die U21-EM ab dem 24. März in Ungarn und Slowenien. "Es hat Gespräche gegeben mit Stefan Kuntz in Dortmund bezüglich einer Nominierung", sagte BVB-Sportchef Michael Zorc am Donnerstag und bestätigte einen "Kicker"-Bericht über ein Treffen mit U21-Trainer Kuntz.

Am Veto des BVB würde eine Nominierung Moukokos jedenfalls nicht scheitern. "Wir würden das sehr begrüßen und uns freuen, wenn er den Schritt Richtung U21 schon in seinem Alter gehen würde", sagte Zorc: "Wir würden den Daumen hochzeigen." Trainer Edin Terzic, der neben Zorc auf dem Podium saß, nickte.

Seit er seit dem 16. Geburtstag im November spielberechtigt ist, hat Moukoko für den BVB 13 Pflichtspiele für die Profis absolviert und zwei Treffer erzielt. Für die U21 dürfte er altersmäßig noch bei der EM 2027 spielen./sho/DP/eas