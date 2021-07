ZS wählt Pratap Khedkar zum CEO

Die globale Beratungsfirma ZS gab heute bekannt, dass Pratap Khedkar, Leiter der globalen Firmengeschäfte in den Bereichen Biopharmazeutika und Gesundheitswesen, von der Unternehmensführung zum CEO gewählt wurde.

Pratap Khedkar, CEO, ZS (Photo: Business Wire)

Khedkar ist der dritte CEO in der nahezu vier Jahrzehnte langen Geschichte von ZS. Er wurde von seinesgleichen gewählt - eine Struktur, die von den ZS-Gründern Andris A. Zoltners und Prabhakant Sinha eingerichtet wurde, um die kulturelle Kontinuität sicherzustellen und Führungspersönlichkeiten voranzubringen, die das Engagement des Unternehmens für Strategie, Innovation und Zusammenarbeit mit dem Kunden teilen. Er folgt auf Chris Wright, der am längsten im Unternehmen beschäftigt ist und mit ZS in den nächsten fünf Jahren als Teil seines Emeritus-Programms verbunden bleiben wird. Im Rahmen des Programms wird er sich auf die Projekte konzentrieren wird, die ihm am meisten am Herzen liegen.

Khedkar war in seinen 21 Jahren bei ZS in verschiedenen Führungsrollen tätig. Seit fast einem Jahrzehnt leitet er die globalen Firmenangelegenheiten in den Bereichen Pharmazeutika und Biotechnologie und treibt das Wachstum und die Verbreitung am Markt in sowohl etablierten als auch aufstrebenden Unternehmen voran. Unter seiner Leitung integrierte er zusammen mit 250 Datenexperten im Bereich der fortschrittlichen Erhebung wissenschaftlicher Daten in vielen Geschäftsbereichen KI-gestützte Lösungen. Zuletzt konzentrierte er sich auf den Ausbau des Firmen-Know-hows im Gesundheitsbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, Beziehungen zu vertiefen und effizientere Partnerschaften im Gesundheitswesen zu schließen und so bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, Erfahrungen von Patienten zu verbessern und Ungleichheiten im Gesundheitssystem anzugehen.

„Pratap tritt seine Position bei ZS in einer aufregenden Phase des Wachstums und der Veränderungen an“, sagte Wright, der das Wachstum des Unternehmens 2020 um 30% begleitet hatte. „Wir werden zunehmend von den Unternehmen gerufen, mit denen wir zusammenarbeiten, um die nächsten großen Veränderungen in ihren jeweiligen Branchen zu erkennen, diesbezüglich zu beraten und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ich bin mir sicher, dass unter der Aufsicht von Pratap die besten Tage von ZS noch vor uns liegen.“

„Chris hat während seiner Zeit als CEO außerordentliche Arbeit geleistet und ich werde mich in den kommenden Monaten und Jahren auf sein Wissen und seine Führung stützen“, sagte Khedkar. „Seine größte Errungenschaft ist die Aufrechterhaltung der Kultur, für die unsere Gründer so hart gearbeitet haben. Sein Fokus, kontinuierlich in unsere Mitarbeiter zu investieren, hat ‚den Zauber weiterleben lassen‘, wie er zu sagen pflegt.“

Khedkar wird die globale Beschleunigung und Skalierung des ZS-Portfolios im Bereich Biowissenschaften und Gesundheitswesen beaufsichtigen. Er hat vor, die Investitionen in Technologie, digitale Analytik und Softwarefähigkeiten des Unternehmens im Gesundheitswesen und in anderen Branchen zu intensivieren. Um die Zusammenarbeit mit Kunden weiter zu fördern und mit den Markttrends Schritt zu halten, nimmt Khedkar eine wichtige Anpassung des Betriebsmodells im Führungsbereich vor, indem er die seit 20 Jahren bei ZS tätige Sandra Forero zum Chief Operating Officer, einer neu geschaffenen Rolle im Unternehmen, ernennt.

Forero war bereits in verschiedenen Führungsrollen bei ZS tätig, einschließlich als Leiterin des Kundendienstes für zwei große Biopharma-Kunden, Leiterin der integrierten Analytikpraktiken des Unternehmens, Gründungsvorsitzende des Mitarbeiter- und Kulturteams, Vorsitzende des Inklusions- und Diversitätsrats sowie gewähltes Mitglied des ZS-Teilhaberrats seit 2015.

„Ich begrüße Sandra in dieser Rolle und freue mich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist eine zuverlässige und angesehene Führungspersönlichkeit bei ZS, die sich unglaublich für die Kunden einsetzt, das Wachstum und den Erfolg unserer Mitarbeiter sicherstellt und unsere Kultur vorlebt“, sagte Khedkar. „Unser Einsatz für Exzellenz und die Lösung komplexer Probleme ist sowohl für das persönliche als auch das unternehmenseigene Wachstum ausschlaggebend und hat ZS zu dem gemacht, was es heute ist. Und wir befinden uns in einer guten Position, um weiter das zu tun, was ZS am besten kann: Unternehmen und ihren Kunden zum Erfolg verhelfen.“

„Bei ZS arbeiten wir zusammen, um unsere Kenntnisse in der Branche und funktionalen Bereichen, der Analytik und Technologie mit Hebelwirkung einzusetzen, um eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit zum Vorteil des Kunden voranzutreiben“, sagte Jaideep Bajaj, Vorstandsvorsitzender bei ZS. Er war von 2003 bis 2012 CEO. „Ich freue mich auf die nächste Ära von ZS mit Pratap, der ein starkes Team anführt, das sich auf die Wertschöpfung für unsere Kunden konzentriert.“

Khedkar hält einen Ph.D. in künstlicher Intelligenz der University of California, Berkeley, und einen Bachelor of Technology in Computerwissenschaften des Indian Institute of Technology Delhi.

Über ZS

ZS ist eine globale Beratungsfirma, die mit Unternehmen Hand in Hand arbeitet, um sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten zu unterstützen, die Kundennutzen erbringen und Unternehmensergebnisse steigern. Wir setzen unsere umfassende Branchenexpertise, zukunftsweisende Analytik, Technologie und Strategie ein, um Lösungen zu schaffen, die in der echten Welt funktionieren. Mit mehr als 37 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 ZS-Mitarbeitern an 28 Standorten weltweit setzen wir uns mit voller Kraft dafür ein, Unternehmen und ihre Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter www.zs.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

