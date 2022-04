ZSCALER - Aktie erreicht wichtige Hürde

Zscaler Inc. - WKN: A2JF28 - ISIN: US98980G1022 - Kurs: 246,210 $ (Nasdaq)

Nach dem Allzeithoch bei 376,11 USD vom 19. November 2021 bildete die Zscaler-Aktie ein kleines Doppeltop aus. Dieses Top war der Ausgangspunkt einer größeren Konsolidierung. Dabei fiel der Wert am 14. März 2021 auf ein Tief bei 186,00 USD. Damit näherte er sich dem noch offenen Aufwärtsgap vom 26. Mai 2021 zwischen 176,03 USD und 183,09 USD deutlich an.

Die Abwärtsbewegung der letzten Monate scheint eine große bullische Flagge zu sein. Innerhalb dieser Flagge zog die Aktie zuletzt deutlich an. Am Freitag kam es sogar zu einem Anstieg darüber. Aber der EMA 200 bei aktuell 253,08 USD erwies sich im Tagesverlauf als zu große Hürde.

Größeres Kaufsignal, wenn …

Sollte die Zscaler-Aktie stabil den EMA 200 durchbrechen und damit aus der Flagge nach oben ausbrechen, dann käme es zu einem größeren Kaufsignal. In einem ersten großen Schritt könnte die Aktie dann auf 298,19-300,50 USD und an das Allzeithoch bei 376,11 USD ansteigen.

Sollte der Wert aber an der Oberkante der Flagge bzw. am EMA 200 wieder nach unten abdrehen, dann wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung des Aufwärtsgap vom 26. Mai 2021 oder sogar des log. 38,2 % Retracements der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 151,84 USD möglich.

Fazit: Die Zscaler-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. In den nächsten Tagen könnte die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen oder sogar Monate festgelegt werden.

