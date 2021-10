Zu viel Pessimismus spricht für Buy-the-Dip

Replaced by the video

Wenn Pessimismus um sich greift, ist es wichtiger zwischen den Zeilen zu lesen. Toyota, Intel und Samsung sehen eine Entspannung bei den Lieferketten. Und die Preise von Container-Verschiffung aus China in die Vereinigten Staaten sinken. JP Morgan äußert sich positiv zum Aktienmarkt. Man geht davon aus, dass sich der Aufwärtstrend ins Jahresende hinein wieder etablieren wird.

0:00 - Intro

0:26 - Buy the Dip?

2:49 - Lieferketten entspannen sich

6:38 - Zwischen den Zeilen der negativen Meldungen

9:05 - Marko Kolanovic setzt auf Aktien im Value-Bereich

11:08 - Bank of America nicht optimistisch

13:15 - Up- und Downgrades

15:38 - China sorgt für Turbulenzen

17:12 - Yen unter Druck

17:45 - Oktober bleibt volatil

#openingbell #börse #finanzmärkte