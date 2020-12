Zucker-Future: Auf der Kippe

Anfang 2017 notierte der Zucker-Future noch im Bereich von 25,00 US-Cents, nur wenig später begann eine traurige Abwärtsstrecke, die im April 2020 ihren vorläufigen Tiefpunkt bei 9,05 US-Cents erreichte. Seitdem herrscht aber wieder ein klarer Aufwärtstrend, dieser brachte bis Mitte November Kursgewinne bis nahe an die aktuellen Jahreshochs von 15,79 US-Cents hervor. Ganz reichte die Kraft der Bullen für einen Test dieser Marke aber nicht aus, allerdings ist die Korrektur an dieser Stelle auch nicht ungewöhnlich. Häufig drehen Werte schon vor dem eigentlichen Ziel ab, aktuell geht es um eine Korrekturfortsetzung oder aber stabilen Bodenaufbau. So, wie sich das Chartbild aber präsentiert, könnte Zucker noch ein Stück weit korrigieren.

14,25 US-Cents beachten

Solange sich der Zucker-Future oberhalb der Unterstützung von 14,25 US-Cents behaupten kann, stehen die Chancen auf eine Seitwärtsbewegung mit latenten Aufwärtstendenzen vergleichsweise gut. Ein Bruch wurde allerdings sofortiges Korrekturpotenzial zurück auf den seit April bestehenden Aufwärtstrend und der Kursmarke von grob 13,60 US-Cents aktivieren. Wer sich ebenfalls den bärischen Marktteilnehmern in diesem Fall anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA2W4B tun. Ein Trendbruch würde unweigerlich weitere Abschläge auf 13,28 US-Cents hervorrufen. Ein bullisches Szenario dürfte sich dagegen erst oberhalb von mindestens 15,18 US-Cents einstellen, dann wäre ein Test der Novemberhochs und womöglich noch Jahreshochs bei 15,66/15,79 US-Cents möglich.

Zucker-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14,75 // 15,00 // 15,66 // 15,79 Unterstützungen: 14,25 // 13,94 // 13,60 // 13,28

Fazit

Der für ein Short-Investment entscheidende Bereich liegt bei 14,25 US-Cents. Ein Bruch dieser Unterstützung würde beschriebenes Abwärtsszenario in Richtung 13,60 und darunter auf 13,28 US-Cents forcieren. Durch den Einsatz des vorgestellten Open End Turbo Short Zertifikates WKN MA2W4B kann im ersten Schritt eine Rendite von 70 Prozent erzielt werden, Ziel des Scheins läge dann bei rechnerisch 1,24 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht tiefer als 14,50 US-Cents angesetzt werden, das entspricht im Zertifikat einen potenziellen Ausstiegskurs von 0,49 Euro. Ein weiteres Ziel liegt am 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von grob 13,28 US-Cents mit einem entsprechenden Wert im vorgestellten Schein von 1,50 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA2W4B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,70 - 0,72 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,1575 US-Dollar Basiswert: Sugar No. 11 Mar21 KO-Schwelle: 0,1575 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 14,37 US-Cents Laufzeit: Open end Kursziel: 1,24 Euro Hebel: 16,3 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

