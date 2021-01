Zucker-Future: Kurzer Zwischenstopp

Seit grob Anfang 2018 läuft beim Zucker-Future eine sichtliche Stabilisierungsphase mit einer dazugehörigen Schwankungsbreite zwischen 9,05 und grob 17,00 US-Cents ab. Dabei wird ein Boden in diesem Bereich immer offensichtlicher, allerdings fehlt noch der entscheidende Sprung des Zucker-Futures über die sogenannte Triggermarke. Kurzfristig scheint den bullischen Marktteilnehmern jedoch die Luft ausgegangen zu sein, eine Konsolidierung zurück auf den laufenden Aufwärtstrend könnte jetzt die Folge sein. Dieser Pullback wird allerdings im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung gewertet, entscheidende Trendwendesignale sind derzeit nicht abzuleiten.

Kräfte sammeln

Sobald sich wieder genügend Käufer beim Zucker-Future eingefunden haben und der Agrarrohstoff über die für ein Kaufsignal entscheidende Trägermarke von 17,00 US-Cents zulegt, dürfte ein mittelfristiges Long-Signal mit Zielen bei zunächst 18,29 und darüber bei grob 22,00 US-Cents aktiviert werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VP89SN könnte hierdurch Renditepotenzial von 270 Prozent entstehen. Zuvor allerdings sollten zwingend Rücksetzer zumindest auf ein Niveau von 15,00 US-Cents einkalkuliert werden. Größere Abschläge werden dagegen unterhalb von 14,25 US-Cents erwartet, Verlust auf 13,28 bzw. 12,25 US-Cents kämen in diesem Szenario nicht überraschend.

Zucker-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 17,00 // 18,29 // 20,02 // 21,15 Unterstützungen: 15,79 // 15,00 // 14,25 // 13,28

Fazit

Bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 17,00 US-Cents beim Zucker-Future sind weitere Zugewinne an 18,29, darüber sogar an 22,00 US-Cents zu favorisieren. Durch den Einsatz des Mini Future Long Zertifikates WKN VP89SN können Investoren dadurch eine Renditechance von 270 Prozent erhalten, entsprechen dürfte der Schein am Ende und vollständiger Umsetzung der Idee bei 6,86 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario das Niveau von 15,70 US-Cents allerdings nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 1,67 Euro im Schein. Als Anlagehorizont müssen bei der derzeitigen Entwicklung jedoch einige Monate eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP89SN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,79 - 1,80 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 0,1367 US-Dollar Basiswert: Zucker-Future KO-Schwelle: 0,1392 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 15,82 US-Cents Laufzeit: Open end Kursziel: 6,86 Euro Hebel: 12,0 Kurschance: + 270 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.