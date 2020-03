Zucker Future: Mittelfristige Anstiegs-Chancen

Die Defizitprognosen für die weltweite Zuckerproduktion wurden jüngst korrigiert. Die Internationale Zuckerorganisation ISO mit Sitz in London prognostiziert für die Saison 2019/2020 jetzt ein Marktdefizit von 9,4 Mio. Tonnen, im November abgelaufenen Jahres war die Organisation noch von einem Defizit von 6,1 Mio. Tonnen ausgegangen. Diese Nachricht kam im November 2019 genau zur richtigen Zeit und löste bei der Zuckerpreisentwicklung eine Rally bis auf ein Verlaufshoch bei 15,90 US-Cent je Pfund aus. Doch das Corona-Virus erfasste auch diesen Rohstoffsektor und schicke die Preise wieder in den Bereich von 13,90 US-Cent abwärts, womit eine erste wichtige Unterstützung am 61,8 Fibonacci-Retracement und die Zwischenhochs aus Oktober 2018 erreicht worden sind. Genau dieses Preisniveau bildet die Oberkante der vorausgegangenen Bodenbildungsformation und sollte tunlichst für die Aufrechterhaltung dessen verteidigt werden.

Höchstes Defizit seit 11 Jahren

Die Chancen für eine nachhaltige Stabilisierung im aktuellen Preisbereich von rund 14,00 US-Cent stehen nach technischen Maßstäben recht gut, den Anfang hat im gestrigen Handel eine bullische Hammerkerze gemacht. Für eine eindeutige Aktivierung und anschließendes Aufwärtspotenzial zu der nächstgrößeren Hürde aus Ende 2017 um 17,00 US-Cent muss jedoch erst ein Preisbereich von 15,00 US-Cent zurückerobert werden. Nur hierdurch ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit gewinnbringend an einem Zuckerpreisaufschwung beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE5TMN partizipieren. Sollte jedoch aufgrund erneuten Abgabedrucks an den Weltmärkten eine weitere Korrektur einsetzen, muss unterhalb von 12,80 US-Cent ein Preisrückgang auf die nächstgrößere Unterstützung um 12,67 US-Cent zwingend einkalkuliert werden. Das aktuell prognostizierte Angebotsdefizit dürfte die Preise mittelfristig aber weiter ansteigen lassen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14,54 // 15,00 // 15,90 // 17,00 Unterstützungen: 13,90 // 13,35 // 12,65 // 12,00

Fazit

Sollte der Ausverkauf an den Rohstoffmärkten und besonders bei Zucker jetzt enden, könnte dies der seit September 2019 laufende Erholungsbewegung wieder merklichen Auftrieb geben. Über dem Buy-Trigger von 15,00 US-Cent bestünden direkte Anstiegschance in Richtung 15,90 US-Cent, darüber bis an die zentrale Hürde von 17,00 US-Cent. Als Anlagevehikel kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE5TMN zurückgegriffen werden, wodurch eine Gesamtrendite von 300 Prozent erzielt werden kann. Orientierungshalber dürfte der Schein dann im Bereich von 3,27 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung ist bei einer Stabilisierung um das Niveau von 13,45 US-Cent beziehungsweise um 0,10 Euro im Zertifikat anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE5TMN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,76 - 0,81 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 0,1304 US-Dollar Basiswert: Zucker Future KO-Schwelle: 0,1304 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 14,20 US-Cent Laufzeit: Open End Kursziel: 3,27 Euro Hebel: 99,1 Kurschance: + 300 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

