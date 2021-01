Zucker-Future: Mittelfristige Hürde voraus

Übergeordnet tendiert der Zucker-Future in einem langfristigen Abwärtstrend, die letzte markante Kursspitze erreichte der Future in der zweiten Jahreshälfte 2016 bei 28,24 US-Cents. Anschließend setzt der Wert seine Talfahrt bis auf ein Niveau von 9,05 US-Cents weiter fort. Seit grob Oktober 2018 ist jedoch eine Verlangsamung des Downtrends zu beobachten, das auf eine Trendwende schließen lässt. Die dazugehörigen Triggermarken wurden allerdings noch nicht aktiviert, dies könnte jedoch für die nächsten Wochen bevorstehen.

Boden immer klarer

Aufgrund der technischen Auswertung nähert sich der Zucker-Future aktuell einem Ende der seit Mitte März laufenden Erholungsbewegung an. Zahlreiche Widerstände zwischen 15,80 und 17,00 US-Cents blockieren ein rasches Weiterkommen, hier sollte unbedingt mit einem größeren Pullback gerechnet werden. Erst wenn diese Hürde erfolgreich auf der Oberseite verlassen wird, kommt es zu einem langfristigen Kaufsignal in Richtung 21,10 US-Cents. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte dabei jedoch um 18,32 US-Cents gerechnet werden. Dies wurde gleichermaßen die Bodenbildungsphase seit 2018 erfolgreich abschließen. Ein Engagement ist bei dieser Idee jedoch langfristig angelegt. Unterhalb von 13,00 US-Cents droht dagegen Kontrollverlust für die Bullen, Rücksetzer in den Bereich von 11,80 US-Cents kämen dann nicht überraschend.

Zucker-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,79 // 16,45 // 17,00 // 18,32 Unterstützungen: 14,25 // 13,78 // 13,28 // 13,00

Fazit

Wie so häufig muss für ein erfolgreiches Long-Investment bei diesem Wert mit einer Stop-Buy-Order berechnet werden. Erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über den Widerstandsbereich zwischen 15,80 und 17,00 US-Cents dürfte der Weg in Richtung 21,10 US-Cents frei werden. Mit einem Zwischenstopp ist allerdings um 18,32 US-Cents zu rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VP79PL können Investoren überproportional von dem langfristigen Kaufsignal profitieren und dabei eine Gesamtrendite von 160 Prozent erreichen. Entsprechend dürfte der vorgestellte Schein am Ende bei 7,19 Euro notieren. Besonders erfreulich fällt dabei ein CRV von 26,2 zu 1 aus, wenn der Stopp nicht höher als 15,35 US-Cents angesetzt wird. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 2,49 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP79PL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,61 - 2,66 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 0,1262 US-Dollar Basiswert: Zucker-Future KO-Schwelle: 0,1262 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 15,50 US-Cents Laufzeit: Open end Kursziel: 7,19 Euro Hebel: 4,8 Kurschance: + 160 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.