Züge im April weiter pünktlich - Quote sinkt im Vorjahresvergleich

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind weiterhin vergleichsweise pünktlich unterwegs - allerdings deutlich weniger pünktlich als zu Beginn der Corona-Krise im vergangenen Jahr. Rund 81,4 Prozent der Fernzüge kamen im April dieses Jahres ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im März. Im April des Vorjahres, zu Beginn der Corona-Krise, lag die Quote hingegen bei 88,6 Prozent. Zumindest eine Rolle dürften damals die sinkenden Fahrgastzahlen und eine niedrigere Taktung in der Corona-Pandemie gespielt haben. Denn als ein wichtiger Grund für Verspätungen gilt das Aus- und Einsteigen der Reisenden an vollen Bahnsteigen.

Als verspätet wird ein Zug registriert, wenn er mit mehr als sechs Minuten Verzögerung am Ziel ankommt. Vor der Corona-Krise war die Zahl der Fahrgäste kontinuierlich gestiegen, die Auslastung in den Zügen hoch. Von Pünktlichkeitsquoten über 80 Prozent war der Fernverkehr damals deutlich entfernt.

Zwar fahren auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie weniger Menschen mit dem Zug als vor der Krise. Die Bahn betont aber stets, dass die höhere Pünktlichkeit mindestens zur Hälfte auch auf ein verbessertes Baustellenmanagement sowie eine vergrößerte Flotte zurückzuführen ist./maa/DP/jha