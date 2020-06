Zufrieden mit Ihrem Portfolio? Oder Neustart mit dem Testsieger?

Solidvest hat in der „Robo Advisor Studie 2020“ von FondsConsult bestplatziert abgeschlossen. Das unabhängige Analyse-Unternehmen (FondsConsult) hat im Verlauf der vergangenen zwei Jahre die Leistung von 23 der rund 30 deutschen Online-Vermögensverwalter im Rahmen der verschiedenen Börsenphasen eingehend analysiert und bewertet.

Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, sagt: „Als einziger der umfassend getesteten Anbieter investieren wir flexibel in Einzeltitel. Unser DJE-Expertenteam managt die Depots aus Aktien und Anleihen am Puls der Märkte. Insbesondere mit Start der Corona-Krise konnten wir mit unserem Ansatz frühzeitig und punktuell reagieren. Beispielsweise haben wir Unternehmen der Reiseindustrie verkauft und in Technologieunternehmen investiert. Die aktuellen Ergebnisse auch unter Extrembedingungen belegen einmal mehr, dass wir mit unserer proaktiven Investmentphilosophie das Vermögen unserer Kunden entsprechend individueller Risikoneigungen schützen und langfristig aufbauen können.“

Rüdiger Sälzle, Geschäftsführer von FondsConsult, ergänzt: „In Krisen machen Weitblick und aktives Risikomanagement den größten Unterschied. Die meisten Robos steuern das Risiko schematisch über dynamische Modelle mit Volatilitätskennzahlen. Doch diese Modelle reagierten angesichts der Wucht der Verwerfungen nicht schnell genug. Profunde Marktexpertise, strategisches Know-how sowie die Nutzung von Big Data trennen die Spreu vom Weizen - gerade bei volatilen Märkten.“

Zur Studie: Die „Robo Advisor Studie 2020“ berücksichtigt alle relevanten Marktteilnehmer - und gewährt mit qualitativen sowie quantitativen Analysen tiefe Einblicke in die Anbieter- und Marktstruktur. Das unabhängige Beratungsinstitut FondsConsult konzentriert sich seit mehr als 25 Jahren auf die Bewertung und Auswahl von Investmentfonds sowie auf die Erstellung von Studien zu Finanzmärkten und Vermögensverwaltern.

