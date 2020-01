Zukunft Europas: EU-Parlamentsdebatte zu Bürgerbeteiligung und Klima

STRASSBURG (dpa-AFX) - Wie Europas Bürger stärker in die Gestaltung der Zukunft der EU eingebunden werden können, soll am Mittwoch (ab circa 09.15 Uhr) im Europaparlament in Straßburg debattiert werden. Dabei soll es um die Vorbereitung einer Reformkonferenz gehen. Die Abgeordneten wollen nach Angaben des Europäischen Parlaments, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt der Diskussion darüber stehen, wie innere und äußere Herausforderungen angegangen werden können. Die Konferenz soll in diesem Jahr beginnen und zwei Jahre dauern. Am Donnerstag steht eine Abstimmung im Parlament über eine Resolution dazu an.

Zudem will das Parlament über einen Entschließungsantrag zum sogenannten "Green Deal" abstimmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte das Ziel ausgegeben, die Europäische Union bis 2050 "klimaneutral" zu machen. Bereits im Dezember hatte die Kommissionschefin das Vorhaben dem Parlament präsentiert. Auch über eine Resolution zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien soll abgestimmt werden. Darin fordern die großen Fraktionen möglichst weitgehende Freizügigkeit für EU-Bürger in Großbritannien auch für Arbeit und Studium./dav/ari/DP/he