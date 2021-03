ZUR ROSE - Aktie unter Druck nach höherem Verlust als erwartet

Zur Rose Group AG - WKN: A0Q6J0 - ISIN: CH0042615283 - Kurs: 378,000 Fr (SIX)

Das im vergangenen November ("ZUR ROSE GROUP - Der Weg ist frei") skizzierte bullische Szenario für die Aktien der Schweizer DocMorris-Mutter ist hervorragend aufgegangen, sämtliche Kursziel euaf der Oberseite wurden abgearbeitet. In einer Phase extremer Übertreibung kostete die Aktie sogar zeitweise mehr als 500 Franken. Heute nun kam das Unternehmen mit Quartalszahlen und enttäsuchte dei Markterwartungen vor allem beim Verlust.

Der Nettoverlust von 135,6 Mio. CHF lag mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Analysten hatten zwar mit einem Verlust gerechnet, nicht aber in dieser Höhe. Der Umsatz kletterte hingegen um 14 % auf 1,75 Mrd. CHF.

Wie ist die Chartsituation einzustufen?

Nach dem höher als erwarteten Verlust wird die Zur Rose-Aktie heute ordentlich abgestraft und gibt zwischenzeitlich über 7 % nach. Nach der Kursverdopplung der Aktie seit November scheint die Luft erst einmal raus zu sein auf der Oberseite.

Das heutige Abwärtsgap unter den EMA50 ist bärisch zu interpretieren und sollte in den kommenden tagen und Wochen weitere Anschlussorders in den Bereich der Aufwärtstrendlinie im Tageschart und dann in den Bereich um 300 CHF nach sich ziehen.

Dort wird die Aktie - auch bewertungstechnisch - möglicherweise wieder interessant für die Longseite.

Zur Rose Aktie Chartanalyse Tageschart

