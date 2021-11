Zurich Insurance bekräftigt Dividendenpolitik

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) bekräftigt seine Dividendenpolitik, wie am Donnerstag im Rahmen eines Investorentages mitgeteilt wurde.

In diesem Jahr wurde eine Dividende von 20 Franken (ca. 19 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet. Auf dieser Basis liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 401,20 Franken (ca. 381,20 Euro) bei 4,99 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 6. April 2022 statt.

Das Unternehmen sieht sich mit seinen Zielen für die Jahre 2020 bis 2022 auf Kurs, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. In den neun Monaten des Jahres 2021 (30. September) kletterten die gebuchten Bruttoprämien für Schaden- und Unfallversicherungen um 14 Prozent auf 31,15 Mrd. US-Dollar, wie am 11. November mitgeteilt wurde.

Die Zurich Insurance Group wurde im Jahr 1872 gegründet und beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter. Firmensitz des grössten Versicherungskonzerns der Schweiz ist Zürich.

Redaktion MyDividends.de