Zurich steigert Prämien kräftig - Aktionären winkt mehr Dividende

Zürich (Reuters) - Nach einem kräftigen Prämienwachstum in den ersten neun Monaten dürfen die Aktionäre des Versicherungskonzerns Zurich auf eine höhere Ausschüttung hoffen.

"Es ist natürlich unsere Absicht, die Dividende zu erhöhen", sagte Finanzchef George Quinn am Donnerstag. "Aber ich kann mich nicht dazu äußern, was genau in diesem Jahr passieren wird." Zurückhaltend zeigte er sich hinsichtlich eines Rückkaufs eigener Aktien angesichts der hohen Kapitalisierung der Gesellschaft. Zurich wolle überschüssige Mittel lieber in neues Geschäft investieren, bekräftigte Quinn die erklärte Position des Unternehmens. Das führe zu mehr Erträgen und schließlich zu mehr Dividende. "Das ist unsere Priorität."

In den ersten neun Monaten steigerte Europas fünftgrößter Versicherer die Prämieneinnahmen im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um 14 Prozent auf 31,15 Milliarden Dollar. Bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Veräußerungen betrug das Plus elf Prozent. Das Wachstum wurde zudem durch höhere Prämiensätze unterstützt. Das dritte Quartal war dabei geprägt von höher als üblichen Katastrophenschäden. So schlug der Hurrikan "Ida", der Ende August über den Süden der USA hinweggezogen war, Finanzchef Quinn zufolge mit rund 450 Millionen Dollar Schadenaufwendungen zu Buche. Die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland kosten bis zu 200 Millionen Dollar. Durch die Corona-Pandemie dagegen entstanden trotz zum Teil erhöhter Sterblichkeit insgesamt keine nennenswerten Belastungen. In der Lebensversicherung nahmen die Prämieneinnahmen im Zeitraum Januar bis September um sieben Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar zu.

Europas Branchenprimus Allianz hatte am Mittwoch Zahlen vorgelegt und steuert 2021 nach einem besser als erwarteten dritten Quartal auf einen operativen Rekordgewinn zu.

GESCHÄFT DÜRFTE STARK BLEIBEN - AUF KURS ZU FINANZZIELEN

Finanzchef Quinn zeigte sich zuversichtlich, dass die starke Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr und womöglich auch 2023 anhalten wird. Und er sieht Zurich auf Kurs zu den angepeilten Finanzzielen. Unter anderem strebt der Konzern nach Steuern einen Betriebsgewinn von mehr als 14 Prozent des Kapitals an (ROE) und will rund 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Dabei gilt die zuletzt bezahlte Dividende - zuletzt erhielten sie 20 Franken je Aktie - als Untergrenze. Mit einer Dividendenrendite von fast fünf Prozent gehört Zurich zu den dividendenstärksten Unternehmen der Schweizer Börse - für viele Anleger der Grund, sich die Titel ins Depot zu legen. Das Unternehmen will - basierend auf dem Regelwerk Swiss Solvency Test (SST) - mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten. Ende September waren es 203 Prozent.

Die für den Zeitraum 2020 bis 2022 ausgegebenen Finanzziele dürfte der Konzern nach Einschätzung von Analysten bei einer Investorenveranstaltung in der kommenden Woche kaum ändern. Gewinnzahlen gibt Zurich nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

Die Anleger zeigten sich vom Zwischenbericht indes wenig angetan. Mit einem Kursminus von 2,1 Prozent war Zurich der größte Verlierer unter den europäischen Versicherungswerten. Analysten stufen das Ergebnis zwar als solide ein. Für neue Fantasie sei es aber wohl zu wenig.