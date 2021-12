Zurückgekommen, um zu bleiben: Sat.1-Show 'Geh aufs Ganze!' auch 2022

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Das Comeback der 90er-Jahre-Gamehow "Geh aufs Ganze!" hat Sat.1 bemerkenswert gute Einschaltquoten eingebracht - jetzt soll das Format auch 2022 in dem Programm zu sehen sein. Der Sender bestätigte am Donnerstag eine zweite Staffel mit Jörg Draeger. In neuen Folgen haben zufällig ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum wieder die Chance auf Geld- und Sachpreise hinter Toren, in Kisten oder Umschlägen. Sat.1-Chef Daniel Rosemann sagte laut Mitteilung: "Mit der Rückkehr von "Geh aufs Ganze!" haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen."/bok/DP/eas