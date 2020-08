Zurückhaltung am Jackson Hole Tag

Zum Handelsstart war der DAX noch mit dem Schwung des Mittwochs gestartet, doch wenig später kam es erneut zu einer Konsolidierung. Diese verstärkte sich vor allem am Nachmittag, als es bei Jackson Hole zu einer Ansprache des US-Notenbankchefs Jerome Powell kam. Was waren hier die Auslöser für die Bewegungen?

Auf die Rallye folgt die Konsolidierung

Der Mittwochschluss auf Tageshoch wurde in der Nachbörse noch etwas ausgebaut. Hier erreicht der DAX ein neues Wochenhoch, was am Donnerstag zur Eröffnung im XETRA-Handel dann nur knapp misslungen ist. Es fehlten mit 13.218 Punkten am Ende 3 Punkte.

Daran schloss sich eine Konsolidierung an, die erneut die 13.100 in den Fokus rückte. Auch die Daten zum US-Arbeitsmarkt änderten daran wenig. Sie waren mit 1,006 Millionen Bürgern, die erstmalig einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe beim Arbeitsministerium stellten, leicht besser als in der Vorwoche. Dort gab es noch 1,1 Millionen Anträge.

Dennoch ist mit dieser Zahl noch einmal vor Augen gehalten, wie schwach es um die US-Wirtschaft steht. Darauf ging dann im weiteren Handelsverlauf auch Jerome Powell beim Jackson Hole ein. Er sprach sich für weitere Hilfen aus, die via Ausgaben- und Steuerpolitik ausgerichtet werden sollten. Dabei würde er sogar das jährliche Inflationsziel von 2 Prozent aufweichen.

Für den Goldpreis war dies ein Belastungsfaktor, ebenso wie für den DAX. Er markierte ein neues Tagestief und brachte zum XETRA-Schluss ein Minus von 93 Punkten hervor:

Folgende Parameter skizzierten den Handelstag:

Eröffnung 13.206,58PKT Tageshoch 13.218,05PKT Tagestief 13.087,37PKT Vortageskurs 13.190,15PKT

Die Wall Street hingegen etablierte ihren Aufwärtstrend und mit der Überschreitung der 12.000 im Nasdaq gab es sogar ein neues historisches Kurslevel des Nasdaq.

Welche Aktien vollzogen im DAX die größten Bewegungen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Am Morgen sprachen wir bereits über die Halbjahreszahlen von Delivery Hero. Der "Neuling" im DAX konnte seinen Umsatz stark erhöhen, weißt jedoch einen Verlust aus. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von rund 443 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Eine weitere Übernahme solle jedoch das Geschäft stärken und den Umsatz vorantreiben. Dieser liegt mit 1,13 Milliarden weit über den Daten des Vorjahres. Für das Gesamtjahr werden nun sogar 2,6 Milliarden Euro anvisiert.

Unser Händler kommentierte dies am Morgen wie folgt:

Für die Aktien ging es hier nach unten, sie waren der Flop im DAX heute und damit am Ende des Rankings.

Positiv ist erneut MTU Aero Engines zu erwähnen. Hier setzt sich der jüngste Aufwärtstrend fort, ebenso wie bei den Autoaktien.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem heutigen Rücksetzer im DAX ist der Aufwärtstrend zwar nicht gefährdet, aber auch keine Entscheidung für die weitere Entwicklung getroffen. Wir haben uns über der 13.000 eingependelt und warten für den Wochenausklang auf weitere Impulse.

Das Chartbild präsentiert sich damit stabil auf hohem Niveau:

Im Nasdaq ist aktuell ein weiteres Allzeithoch zu sehen. Wie sich dies auf den DAX morgen auswirkt, erfahren Sie direkt zum Start des Handelstages auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

