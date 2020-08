Mehrsprachige SaaS-Lösung, entwickelt für die globale Mitarbeiterbasis der niederländischen Finanzgruppe

ACAMS hat in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) ElephantThink erfolgreich sein erstes Online-Compliance-Schulungsprogramm auf Webbasis für die niederländische Bankengruppe ING konzipiert und durchgeführt. Die Schulungspartnerschaft besteht aus einer mehrsprachigen SaaS-Lösung, die mobilen, webbasierten Zugriff bietet, um Empfänger mit Kernkompetenzen auszustatten, die für die Durchführung von Analyse-, Onboarding- und Geldwäschepräventionsfunktionen erforderlich sind und als wegweisend in der Welt der Schulung zur Prävention von Finanzkriminalität gelten.

ING, ein Unternehmen, das in über 40 Ländern präsent ist und über 38 Millionen Kunden betreut, legt großen Wert auf Compliance, Know Your Customer (KYC) / Customer Due Diligence (CDD) und Enhanced Due Diligence (EDD), was sich in der 4-Jahres-Schulungsvereinbarung mit ACAMS und ElephantThink widerspiegelt.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Schulungen digital über E-Learning auf der intelligenten ElephantThink Lernplattform angeboten. Sie sind in neun Sprachen verfügbar: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Rumänisch, Spanisch, Türkisch und Polnisch. Die Lernenden haben die Möglichkeit, auf den webbasierten Lehrplan zuzugreifen, der von einer mobilen Begleitanwendung unterstützt wird, die Gamifizierungselemente enthält, um Kundenbindung und die Informationsspeicherung zu fördern. Qualifizierte ING-Mitarbeiter erhalten nach Abschluss ihrer Schulung ein überprüfbares digitales Zertifikat.

Roel Louwhoff, Chief Operations Officer und Chief Transformation Officer von ING, kommentierte die Schulungspartnerschaft wie folgt: „Als Wächter des Finanzsystems hat ING die Verantwortung, das Finanzsystem, unsere Kunden und die Gesellschaft vor finanzieller und Wirtschaftskriminalität zu schützen. Durch die Partnerschaft mit ACAMS zur Einführung des international anerkannten und zertifizierten digitalen Trainings können wir das KYC-Wissen, die Fähigkeiten und das Know-how unserer Mitarbeiter auf innovative und engagierte Weise weiter verbessern. Dies trägt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität bei und gewährleistet, dass unsere Kunden weiterhin sicher Bankgeschäfte tätigen können, da wir ihnen die Möglichkeit geben, im Privat- und Geschäftsleben einen Schritt voraus zu sein.“

Angela Salter, Interimspräsidentin von ACAMS, sagte: „Dies ist unser erster Versuch, den KYC/CDD- und Transaktionsüberwachungsteams globale webbasierte Schulungen anzubieten. Das Versprechen einer beschleunigten Reichweite und Wirksamkeit ist im aktuellen Umfeld besonders wichtig. Das Engagement von ING, einen revolutionären Schulungsansatz für eine stark regulierte und sich ständig weiterentwickelnde Betriebslandschaft zu unterstützen, festigte den Erfolg unserer bahnbrechenden Partnerschaft mit ElephantThink.“

Jack Smies, CEO von ElephantThink, sagte: „Die Mischung aus qualitativ sehr hochwertigen Inhalten unseres Partners ACAMS in Kombination mit unseren Fähigkeiten für KI, Gamifizierung und digitale Ansprüche kann das Lernen erheblich beschleunigen, was sich in den ersten Reaktionen und den Ergebnissen der Schulung widerspiegelt.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird ACAMS AML-, Sanktions-, KYC- und Transaktionsüberwachungsprogramme sowie ACAMS Certified Know Your Customer Associate (CKYCA)-Schulungen für Personen mit geringen bis mittleren Vorkenntnissen zur Verfügung stellen. Diese Schulungen sind in Englisch, Niederländisch und mehreren anderen Sprachen verfügbar und bieten Kundendienst- und Betriebsteams die Tools zur Durchführung von KYC-, CDD- und EDD-Aufgaben. Lernende der ING-Sanktionen sowie der AML-Compliance- und Auditteams erhalten außerdem Zugriff auf die gesamte Palette der ACAMS-Kurse für die 2. und 3. Verteidigungslinie. Dies wird durch das umfassende Fortbildungs- und Warnprogramm von ACAMS untermauert.

In einer separaten Entwicklung erhielt ACAMS von der niederländischen Ausbildungsregistrierungsstelle CRKBO die Genehmigung, im Land eine mehrwertsteuerfreie Schulung zur Bekämpfung der Finanzkriminalität anzubieten. Dies entspricht einer Einsparung von 21 % bei jedem ACAMS-Schulungskurs, der direkt von ACAMS bezogen wird, einschließlich des CAMSTM-zertifizierten AML-Spezialisten nach Goldstandard und der kürzlich eingeführten CGSS-Qualifikationen (Certified Global Sanctions Specialist).

Über ACAMS®

ACAMS ist Bestandteil von Adtalem Global Education (NYSE:ATGE), einem führenden Anbieter von Lösungen für Arbeitskräfte mit Hauptsitz in den USA. ACAMS ist die größte internationale Mitgliederorganisation zur Förderung der Fachkenntnisse und Kompetenzen von Experten in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML) und Finanzkriminalprävention aus allerlei Branchen. Die CAMS-Zertifizierung ist die AML-Zertifizierung, die unter Compliance-Experten weltweit die größte Akzeptanz genießt. Die neue Zertifizierung als Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) begann im Januar 2020. Weitere Informationen finden Sie unter acams.org.

Über Adtalem Global Education

Das Ziel von Adtalem Global Education besteht darin, Schulungsteilnehmer zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und anregende Beiträge für unsere globale Community zu erstellen. Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; Teil des S&P MidCap 400 Index) ist ein führender globaler Anbieter von Personallösungen und das Mutterunternehmen von American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Chamberlain University, EduPristine, OnCourse Learning, Ross University School of Medicine und Ross University School of Veterinary Medicine. Weitere Informationen finden Sie unter adtalem.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter (@adtalemglobal) und LinkedIn.

Über ElephantThink:

ElephantThink ist ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz, das sich auf Algorithmen und Modelle konzentriert. Indem das Unternehmen dies speziell auf die Schulung und Entwicklung seiner Mitarbeiter anwendet, hat es eine intelligente Lernplattform geschaffen. Diese intelligente Lernplattform bietet eine Hyper-Personalisierung, sodass das Lernen mit maximaler Effizienz für jeden einzelnen Lernenden optimiert wird. Sie ist insofern einzigartig, als sie sich an die spezifische Art und Weise anpasst, wie jeder Teilnehmer lernt. Durch die räumliche Wiederholung von Lernelementen, die vom Gedächtnis abhängig sind, kann ElephantThink durch Gamifizierung zur Sicherstellung des Benutzereinsatzes, überprüfbare Zertifikate und Abzeichen für die Benutzermotivation und -erkennung die Entwicklung des Lernenden erheblich verbessern. Besuchen Sie elephantthink.com, um weitere Informationen zu erhalten.

