Zusammenschluss von MeetingPlay und Aventri, der führenden Anbieter von Eventsoftware – Eric Lochner wird neuer CEO

Das neue Technologie-Kraftzentrum stellt ein breites Spektrum an Innovationen und eine umfassende Event-Management-Lösung für den gesamten Lebenszyklus der Veranstaltungsplanung bereit

Die marktführenden Anbieter von Eventsoftware, MeetingPlay und Aventri, haben heute ihren Zusammenschluss und den Erhalt einer Wachstumskapitalinvestition von Sunstone Partners und Camden Partners bekannt geben. Die Kombination der Stärken beider Unternehmen eröffnet einen neuen Weg als führender Full-Service-Anbieter für Eventsoftware.

Dieses neue Eventsoftware-Kraftpaket wird visionäre Technologien mit erstklassigem Service verbinden, um sämtliche Lücken des Planungsprozesses zu schließen und die umfangreichste Full-Service-Lösung für Meetings und Events jeder Größe bereitzustellen – von Konferenzen mit mehr als 200.000 Teilnehmern bis hin zu Meetings mit weniger als 100 Teilnehmern. Das kombinierte Unternehmen wird eines der weltweit größten Unternehmen auf dem Sektor der Veranstaltungstechnik sein, das Kunden rund um den Globus bedient.

In Verbindung mit der Fusion wurde Eric Lochner zum Chief Executive Officer des neuen Unternehmens ernannt. Eric bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Technologien und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen mit und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen. „Der Zusammenschluss dieser beiden innovativen Unternehmen wird ein neuartiges, bahnbrechendes Erlebnis für die Meeting- und Eventbranche schaffen“, so Lochner. „Wir haben nun die Möglichkeit, den gesamten Prozess der Durchführung von physischen, hybriden und virtuellen Events zu vertiefen und freuen uns darauf, Meeting-Planer und Eventorganisatoren noch besser zu unterstützen, indem wir ihnen ein breites Angebot an Produkten und Erlebnissen bereitstellen.“

Jedes Jahr unterstützen MeetingPlay und Aventri zusammen mehr als 50.000 Veranstaltungen, betreuen über 10.000 Unternehmen und optimieren das Erlebnis für mehr als 7 Millionen Teilnehmer. Die beispiellose Kreativität, Servicequalität und Innovationskraft der beiden Unternehmen stehen im Zentrum des neu geschaffenen Unternehmens und der neuen Marke und werden Unternehmenskunden ermöglichen, ihr Geschäftswachstum mit anspruchsvollen Events jeder Art und Größe zu beschleunigen.

MeetingPlay wurde 2011 gegründet und ist ein preisgekrönter Technologiepionier mit Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Lösungen für führende physische, virtuelle und hybride Veranstaltungen. Das Unternehmen ist für seine wegweisenden Technologien bekannt und hat bereits viele der größten und komplexesten globalen Events für eine Vielzahl an Branchen erfolgreich unterstützt.

Aventri ist der weltweit führende Anbieter von datengestützten umfassenden Event-Management-Lösungen für virtuelle, hybride und physische Veranstaltungen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet. Heute liefert die preisgekrönte Plattform eine Reihe hochwertiger Lösungen für den gesamten Event-Lebenszyklus – von der Buchung von Veranstaltungsorten über Eventmarketing, Anmeldung, Technologien vor Ort, strategischem Meeting-Management bis hin zu Datensicherheit und Datenschutz und ROI-Berichten.

„Zwei herausragende Unternehmen schließen sich zusammen und nutzen den weltweiten Rückenwind zur Steigerung ihres Marktanteils und Erweiterung ihrer innovativen Softwarekapazitäten zum Nutzen von Top-Unternehmen und Marken“, kommentiert Michael Biggee, Mitbegründer und Managing Director von Sunstone Partners. „Wir freuen uns, dass wir als Partner auch weiterhin ihre vielversprechende Zukunft als ein Unternehmen unterstützen können.“

Dieser Schritt erfolgt in einer kritischen Phase der Meeting- und Eventbranche, in der Planer und Organisatoren versuchen, die Vorteile virtueller und hybrider Versammlungen zu nutzen und dabei weniger Softwareintegrationen einzusetzen. Die beiden Unternehmen werden ihre proprietären Softwareplattformen integrieren, um das Eventerlebnis durch ein solides Angebot an einzigartigen Produkten für führende Unternehmen in den Branchen Technologie, Finanzdienstleistungen, Touristik und Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Verbände zu verbessern. Ergänzt durch herausragende Serviceleistungen kann Planern und Teilnehmern ein noch attraktiveres Erlebnis bereitgestellt werden, das der Marke einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenzlösungen verschafft. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:



Eventmarketing-Website und -Anmeldung für eine nahtlose Teilnehmer-Journey von Anfang bis Ende



Eine Plattform für virtuelle und hybride Events mit neuartigen Technologien für ein realitätsnahes Erlebnis für virtuelle Teilnehmer. Die Plattform bietet virtuellen und Präsenzteilnehmern einheitliche Funktionen wie Chat, Fragen und Antworten, Vermittlung von Networking-Kontakten und Videokonferenzen, die es den Teilnehmern ermöglichen, im selben Raum und auf der ganzen Welt problemlos Kontakt aufzunehmen.



Eine mobile App und innovative Lösungen für den Veranstaltungsort, die das Teilnehmererlebnis von Anfang bis Ende bereichern, Interaktionen fördern und ROI-Kennzahlen liefern – und gleichzeitig die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten



Der Mitbegründer und bisherige MeetingPlay-CEO Joe Schwinger sowie die Mitbegründerin und bisherige MeetingPlay-COO Lisa Vann werden weiterhin für das neuen Unternehmen in Führungsfunktionen tätig sein und auch künftig die Entwicklung der Eventtechnologiebranche voranbringen und mit ihren geschätzten Kunden zusammenarbeiten. Der ehemalige CEO bei Aventri, Jim Sharpe, wird dem neuen Unternehmen als Aktionär und Berater erhalten bleiben.

Über MeetingPlay

MeetingPlay ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Washington, das bahnbrechende Lösungen für physische, virtuelle und hybride Events entwickelt. Bei jedem Meeting und jeder Veranstaltung schafft MeetingPlay transformative Erlebnisse, die es Kunden, Teilnehmern und Sponsoren ermöglichen, wichtige persönliche Kontakte herzustellen. Marktführende Unternehmen setzen auf MeetingPlay, um ihre größten Herausforderungen bei der Eventorganisation zu überwinden. Nähere Informationen unter meetingplay.com.

Über Aventri

Aventri ist der weltweit führende Anbieter datengestützter, durchgängiger Event- und Meeting-Management-Lösungen für virtuelle, hybride und physische Veranstaltungen. Die preisgekrönte SaaS-Plattform, die virtuelle Technologie und die überragenden Serviceangebote des Unternehmens helfen jedes Jahr mehr als 30.000 Veranstaltungsfachleuten, ihre Events zu planen, zu bewerben, durchzuführen, zu analysieren und zu optimieren. Die umfassend integrierte Aventri-Plattform bietet Funktionen für virtuelle Bereitstellungen, Networking, Buchungen von Veranstaltungsorten, Anmeldungen, Marketing, Logistik, Dienstleistungen vor Ort, die Einbindung der Teilnehmer und Datenanalysen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und hat bereits Kundenevents in mehr als 120 Ländern organisiert. Nähere Informationen unter aventri.com.

Medienkontakt:

Paige Callan

Laura Davidson Public Relations

paige@ldpr.com



646-568-3769

Sharlet Brennan

Brennan Communications

sharlet@brenncomm.com



407-257-7331