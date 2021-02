Zusammenstöße zwischen Gegnern und Anhängern des Militärs in Myanmar

(Reuters) - In Myanmar ist es dreieinhalb Wochen nach dem Putsch zu Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern des Militärs gekommen.

Im Zentrum der größten Stadt Yangon griffen am Donnerstag mehrere mit Messern und Knüppeln bewaffnete Unterstützer des Militärs Gegendemonstranten an. Andere warfen Steine und schossen mit Zwillen. An mehreren Stellen in der Wirtschaftsmetropole eskalierten die Schlägereien. Seit das Militär am 1. Februar geputscht, die Zivilregierung abgesetzt und die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt hat, ist das Land in Aufruhr.

Sicherheitskräfte hinderten Hunderte Studenten daran, ihren Campus zu verlassen und sich Demonstrationszügen gegen den Putsch anzuschließen. Zur selben Zeit versammelten sich rund 1000 Anhänger des Militärs im Zentrum Yangons. Einige von ihnen hätten Journalisten bedroht, berichteten Augenzeugen. Videoaufnahmen zeigten eine Gruppe offenkundige Anhänger des Militärs, aus der heraus ein Mann vor einem Hotel einen anderen Mann mit einem Messer angriff. Rettungskräfte halfen dem Verletzten, als die Gruppe abzog. Sein Zustand war ungewiss.

"Die heutigen Ereignisse zeigen, wer die Terroristen sind", sagte die Aktivistin Thin Zar Shun Lei Yi der Nachrichtenagentur Reuters. "Sie haben Angst vor dem Eintreten des Volkes für die Demokratie. Wir werden unseren friedlichen Protest gegen die Diktatur fortsetzen." Noch für diesen Donnerstag war auch eine Kundgebung von Medizinern als Teil der sogenannten Revolution der weißen Kittel geplant.

Die Sicherheitskräfte haben bislang eine größere Zurückhaltung gegenüber den Demonstranten gezeigt als bei früheren Protestbewegungen gegen die fast 50 Jahre währende direkte Militärherrschaft. Nach den Worten des Militärchefs Min Aung Hlaing verfolgen die Behörden beim Umgang mit den Protesten einen demokratischen Weg. Die Polizei wende nur geringe Gewalt an, indem sie beispielsweise Gummigeschosse einsetze, berichteten staatliche Medien. Dennoch sind im Zuge der Proteste bereits drei Demonstranten und ein Polizist ums Leben gekommen. Nach Angaben von Menschenrechtlern vom Mittwoch wurden bislang rund 730 Menschen festgenommen, angeklagt oder verurteilt.