Zwei Aktien aus dem Warren-Buffett-Portfolio, die ich ewig halten würde …

Warren Buffett gilt als einer der besten Investoren aller Zeiten. Er schuf mit Berkshire Hathaway eine der größten Investment-Holdings.

Heute spielt sie in zahlreichen Industrien der US-Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 554 Mrd. US-Dollar gehört Berkshire Hathaway sogar zu den am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Welt (Stand: 4.2.21).

Immer wieder stand Warren Buffett in der Kritik, wichtige Investment-Trends wie den Bitcoin oder Technologie-Aktien verpasst zu haben. Diese Kritik kann ich jedoch nicht teilen.

Natürlich stimmt es, dass Warren Buffett in Bereichen mit einer guten Performance unterrepräsentiert ist. Man muss aber auch zum Schutz des Value-Investors anerkennen, dass Tesla oder der Bitcoin Jahrhundertblasen darstellen könnten.

Wer frühzeitig auf Trends setzt, die jegliches Maß der Bewertungsnormalität überschreiten, der hat am Ende auch die beste Performance.

So geschah es auch mit Tesla: Wer frühzeitig auf den damaligen Pleite-Kandidaten gesetzt hat, der kann heute ein stattliches Vermögen vorweisen.

Erst kürzlich hat der Tesla-Gründer Elon Musk laut dem Milliardärs-Ranking von Bloomberg sogar Jeff Bezos als reichsten Mann der Welt abgelöst. Demnach soll er über ein Vermögen von 188,5 Milliarden US-Dollar besitzen.

Wer jetzt doch lieber auf ein Warren-Buffett-Investment setzen möchte, der muss nur mal einen Blick in das aktuelle Portfolio von Warren Buffett werfen. Ob sie am Ende besser sind als die geldfressenden Innovationen von Elon Musk, bleibt langfristig abzuwarten.

Den größten Anteil im Investment-Portfolio von Berkshire Hathaway nimmt aktuell die Apple-Aktie für sich in Anspruch.

Mit einem von Reuters geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,2 sowie einer Dividendenrendite von 0,6 % ist der amerikanische Hard- und Softwareentwickler mittlerweile kein Schnäppchen mehr.

Und dennoch überzeugt Apple mit einem guten Wachstum. So erhöhten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 die Umsatzerlöse um 21 %. Das Ergebnis je Aktie konnte mit 35 % sogar deutlich überproportional steigen. Beide Werte entsprachen neuen Rekorden.

Interessant aus meiner Sicht könnte aktuell auch Coca-Cola sein. Sie wird gemäß Reuters mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,8 gehandelt und zahlt eine Dividende von rund 3,4 %. Diese wurde im Übrigen in den letzten 58 Jahren jedes Jahr erhöht.

Das Vertriebssystem von Coca-Cola ist legendär und kann nur schwer kopiert werden. Auch kann kein Technologieunternehmen der Welt die Vertriebsstruktur von Getränken ersetzen. Einzig das schwache Wachstum sowie die hohe Verschuldung könnten das Unternehmen gegenüber Apple schlechter aussehen lassen.

Aber egal. Für mich sind beides gute Aktien. Sie verfügen nicht nur über entscheidende Wettbewerbsvorteile, sondern könnten auch langfristig Wachstumschancen bieten.

