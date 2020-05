Zwei Bundesliga-Spieltage nach Neustart bei Sky frei empfangbar

München (Reuters) - Die ersten beiden Spieltage der Fußball-Bundesliga nach dem Neustart werden in Ausschnitten für alle Zuschauer live zu sehen sein.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am 16. und am 23. Mai jeweils die Samstags-Konferenzschaltung zwischen den Bundesliga-Stadien auf seinem frei empfangbaren Sport-Nachrichtensender "Sky Sport News HD", wie er am Donnerstag in München mitteilte. Gleiches gilt für die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag. Der Sender kommt damit auch Forderungen aus der Politik nach, die Spiele auch außerhalb eines Pay-TV-Abonnements zu zeigen. Damit soll verhindert werden, dass sich Gruppen von Fußball-Fans zu den Spielen gemeinsam vor einem Fernseher versammeln. Das könnte die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus erhöhen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte zuvor den Neustart der Bundesliga mit "Geisterspielen" ohne Zuschauer in den Stadien verkündet. Am 16. Mai steht dabei unter anderem das Ruhrgebiets-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 auf dem Spielplan.