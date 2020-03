Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland

Düsseldorf (Reuters) - In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Es handele sich um eine Person in Heinsberg und eine weitere Person in Essen, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälische Gesundheitsministeriums am Montag. Der Kreis Heinsberg kündigte für 18.30 Uhr eine Pressekonferenz an. In Essen gibt es einer Mitteilung der Stadt zufolge einen Todesfall nach einer Erkrankung mit dem Virus. Bei einer 89-jährigen Frau sei am 3. März das Virus festgestellt worden, nachdem diese in die Universitätsmedizin Essen eingeliefert wurde. Der Allgemeinzustand der Patientin sei zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt gewesen. Der gesundheitliche Zustand der Patientin habe sich weiter verschlechtert, gegen Mittag sei sie dann an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.