Zwei Tote bei Zugkollision in Tschechien - Ein Zug kam aus München

Prag (Reuters) - Bei der Kollision von zwei Personenzügen in Tschechien sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Sieben Personen schwebten in Lebensgefahr und 31 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Mittwoch. Dem tschechischen Verkehrsminister Karel Havlicek zufolge handelt es sich bei einem der Züge um den Ex 351, der laut Webseite der tschechischen Bahn ein Schnellzug von München nach Prag ist. Das Unglück ereignete sich in Domazlice im Westen Tschechiens.